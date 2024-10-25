Жителям поселков под Екатеринбургом поднимут тарифы на электричество

«Екатеринбургэнергосбыт» с 1 января 2025 года поднимет плату за электричество для жителей поселков под уральской столицей. Изменений можно избежать, если вовремя собрать необходимые документы о жилье. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Для применения в расчетах за электроэнергию тарифа для населения, проживающего в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, электроотопительными установками, просим вас предоставить технический паспорт дома, подтверждающего оборудования дома стационарной электроплитой и (или) электроотопительными установками, а также справку об отсутствии газификации в доме», — следует из сообщения. Тех, кто не успеет подать документы до 1 января, переключат на более дорогой тариф.
Необходимые документы можно принести по адресу Луначарского, 210, в Екатеринбурге или же отправить через приемную на сайте «Екатеринбургэнергосбыта». Нововведение затрагивает 18 населенных пунктов, расположенных в черте Екатеринбурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!