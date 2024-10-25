Жителям поселков под Екатеринбургом поднимут тарифы на электричество

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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, линия электропередач, электропровода, столб, электричество
Тарифы изменят в 18 населенных пунктах Фото:

«Екатеринбургэнергосбыт» с 1 января 2025 года поднимет плату за электричество для жителей поселков под уральской столицей. Изменений можно избежать, если вовремя собрать необходимые документы о жилье. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Для применения в расчетах за электроэнергию тарифа для населения, проживающего в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, электроотопительными установками, просим вас предоставить технический паспорт дома, подтверждающего оборудования дома стационарной электроплитой и (или) электроотопительными установками, а также справку об отсутствии газификации в доме», — следует из сообщения. Тех, кто не успеет подать документы до 1 января, переключат на более дорогой тариф.

Необходимые документы можно принести по адресу Луначарского, 210, в Екатеринбурге или же отправить через приемную на сайте «Екатеринбургэнергосбыта». Нововведение затрагивает 18 населенных пунктов, расположенных в черте Екатеринбурга.

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«Екатеринбургэнергосбыт» с 1 января 2025 года поднимет плату за электричество для жителей поселков под уральской столицей. Изменений можно избежать, если вовремя собрать необходимые документы о жилье. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Для применения в расчетах за электроэнергию тарифа для населения, проживающего в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, электроотопительными установками, просим вас предоставить технический паспорт дома, подтверждающего оборудования дома стационарной электроплитой и (или) электроотопительными установками, а также справку об отсутствии газификации в доме», — следует из сообщения. Тех, кто не успеет подать документы до 1 января, переключат на более дорогой тариф. Необходимые документы можно принести по адресу Луначарского, 210, в Екатеринбурге или же отправить через приемную на сайте «Екатеринбургэнергосбыта». Нововведение затрагивает 18 населенных пунктов, расположенных в черте Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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