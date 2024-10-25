Губернатор Махонин встретился с Владимиром Мединским

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с помощником президента РФ, бывшим министром культуры Владимиром Мединским. Они обсудили сохранение исторической памяти в регионе, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.
«Уже многое сделано по реализации совместных проектов, еще больше планов и идей, которые предстоит развить и претворить в жизнь. Крупнейшим событием последних лет стало открытие стелы „Пермь — Город трудовой доблести“. Большая работа ведется в части увековечивания династии Романовых», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Также губернатор отметил, что Пермский край поддерживает инициативы и проекты Российского военно-исторического общества. Так, в октябре 2023 года в рамках проекта «Мы защищаем свой родной дом» собрали документальных материалы и создали две экспозиции, посвященные участию Пермского края в Специальной военной операции: «Пермские Герои Специальной военной операции» и «Северодонецк и Пермский край: общее прошлое, настоящее, будущее».
Владимир Мединский подчеркнул, что в Прикамье действительно идет активная работа Российского военно-исторического общества. Например, устанавливаются памятные мемориальные доски погибшим бойцам так, где они учились и работали. «Мы также готовы поддерживать все ваши инициативы. Уверен, что нет ничего лучше инициативных людей», — отметил Мединский.
В пресс-службе краевого правительства отметили, что региональное отделение Российского военно-исторического общества создано в 2016 году. За это время благодаря сотрудничеству РВИО и органов местной власти реализовано множество проектов.
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