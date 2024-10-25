Умер экс-начальник Госкомитета по телекоммуникациям Иванов

Экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов умер 25 октября. Ему было 84 года. О причинах смерти неизвестно.
«На 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — говорится на сайте журнала «Вестник связи», выпускавшегося под эгидой Минсвязи СССР. Представители издания также выразили свои соболезнования родным и близким Иванова, добавив, что он был для них близким другом.
Александр Иванов родился 15 мая 1940 года, он прошел обучение в МЭИС в 1962 году и затем продолжил службу в войсках связи. После окончания Военной академии связи и Академии Генерального штаба, он занял должность заместителя министра связи СССР, где с 1989 по 1992 года курировал вопросы спутниковой и радиосвязи. Впоследствии он вернулся к военной службе, занимая пост первого заместителя начальника связи.
В 1999 году Иванов возглавил Государственный комитет по телекоммуникациям. С периода с 2000 по 2004 год он исполнял обязанности президента компании «Комет», а позже стал председателем совета директоров компании «Старт Телеком» и руководителем «МФИ Софт». С 2016 по 2022 год Александр Иванов занимал пост президента в группе компаний «Цитадель».
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