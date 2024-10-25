В Перми в эти выходные 26-27 октября отключат воду в связи с проведением ремонтных работ. Об этом на своем сайте предупредила компания «НОВОГОР-Прикамье». По информации оператора водоканала, без воды останется часть домов в Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах города.
«В связи с аварийно-восстановительными работами в период с 09:00 до 20:00 26 октября планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Желябова, 11/2, ул. Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14, пр-кт Парковый, 18, 26, 28, 28А, 30/1, 30/2, 32, 34, ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29», — предупредили в компании.
С 10:00 26 октября до 10:00 27 октября холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Качалова, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 51
- ул. Космонавта Беляева, 19, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 29, 30, 31А, 32, 34, 34А, 36, 36А
- ул. Космонавта Леонова, 25, 37
- ул. Мира, 53, 55, 61А, 63
- ул. Нефтяников, 11, 11А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 36А, 38А, 42, 7, 9
- ул. Одоевского, 34, 36, 38
С 9:00 27 октября до 10:00 28 октября без воды останутся дома по адресам:
- ул. 9 Мая, 21, 30, 30А, 30Б
- ул. Мира, 23, 27, 29, 31, 33, 35
- ул. Семченко, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23.
27 октября 9:30 до 19:30 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам:
- ул. Героев Хасана, 62
- ул. Куйбышева, 118, 118 лит.К, 118А, 118А к1, 118Б, 118Е, 140
- ул. Лодыгина, 1, 1А
- ул. Хлебозаводская, 22, 22 к12/3, 22 лит.АВ, 22 лит.ЕЕ, 22 лит.УУ, 22/1
С 9:00 28 октября до 10:00 29 октября отключение воды коснется жителей домов по адресам:
- ул. Екатерининская, 177, 177А, 218, 220, 224, 224 к1, 224 к2 лит.
- ул. Пермская, 230, 232
- ул. Плеханова, 36, 39, 39/5, 39/6, 39А, 40, 41А, 41Б
- ул. Подгорная, 109.
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