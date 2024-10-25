G7 решили гасить кредит Украине в 50 млрд долларов при помощи российских денег

Лидеры стран G7 пришли к консенсусу по поводу способа погашения кредитов Украине на сумму около 50 миллиардов долларов. Информация об этом следует из их совместного заявления по итогам обсуждения.
«Сегодня мы, лидеры стран „Большой семерки“ (G7), достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов», — сообщается в заявлении лидеров. Оно опубликовано на сайте итальянского правительства.
Отмечается, что кредит будет погашаться доходами от замороженных российских активов «в соответствии с международным правом». Лидеры стран G7 поставили цель начать выплаты Киеву до конца года. Кредит направлен на поддержку восстановления Украины, укреплению ее военной и бюджетной сфер, отмечается в документе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева западными странами с помощью российских активов только вредит имиджу украинских властей. По его словам, подобные шаги со стороны иностранных партнеров России являются экспроприацией чужого имущества.
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