Кремль: Киеву трудно придумать, что еще может ухудшить его имидж

Продажа сотни российских активов, о которой заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на конференции по восстановлению Украины в Токио, — еще больше ухудшит имидж Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Речь идет об экспроприации собственности другого государства. Киевскому режиму трудно было бы еще что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане», — отметил Песков.
Заявление о том, что Киев намерен продать около 700 активов, имеющих российских собственников, Виталий Ковал сделал 19 февраля в Токио. По информации СМИ, речь идет о порядке 700 компаний.
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