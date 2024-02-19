Кремль: Киеву трудно придумать, что еще может ухудшить его имидж

В Кремле отреагировали на продажу Киевом российских активов
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Кремль: Киеву трудно придумать, что еще может ухудшить его имидж Фото:

Продажа сотни российских активов, о которой заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на конференции по восстановлению Украины в Токио, — еще больше ухудшит имидж Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Речь идет об экспроприации собственности другого государства. Киевскому режиму трудно было бы еще что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане», — отметил Песков.

Заявление о том, что Киев намерен продать около 700 активов, имеющих российских собственников, Виталий Ковал сделал 19 февраля в Токио. По информации СМИ, речь идет о порядке 700 компаний.

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Продажа сотни российских активов, о которой заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на конференции по восстановлению Украины в Токио, — еще больше ухудшит имидж Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Речь идет об экспроприации собственности другого государства. Киевскому режиму трудно было бы еще что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане», — отметил Песков. Заявление о том, что Киев намерен продать около 700 активов, имеющих российских собственников, Виталий Ковал сделал 19 февраля в Токио. По информации СМИ, речь идет о порядке 700 компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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