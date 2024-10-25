Астронавта NASA госпитализировали после возвращения с МКС

Астронавт из состава экипажа космического корабля Crew Dragon был доставлен в больницу сразу после возвращения на Землю. Сообщение об этом появилось на официальном сайте агентства.
«После благополучного приводнения на Землю в рамках миссии NASA SpaceX Crew-8 в пятницу у астронавта NASA возникли проблемы со здоровьем», — сказано на официальном сайте агентства. Согласно предоставленной информации, причиной госпитализации стало плохое самочувствие астронавта, чье имя не разглашается.
В данный момент его состояние оценивается как стабильное, он находится под медицинским наблюдением. Уточняется, что такие меры были приняты в качестве предосторожности.
Ранее было объявлено о возвращении на Землю космического корабля Crew Dragon, принадлежащего американской компании SpaceX. В его состав входили не только астронавты НАСА — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, но и российский космонавт Александр Гребенкин. Посадка аппарата произошла в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.
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