25 октября 2024

Астронавта NASA госпитализировали после возвращения с МКС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Имя космонавта не разглашается
Имя космонавта не разглашается Фото:

Астронавт из состава экипажа космического корабля Crew Dragon был доставлен в больницу сразу после возвращения на Землю. Сообщение об этом появилось на официальном сайте агентства.

«После благополучного приводнения на Землю в рамках миссии NASA SpaceX Crew-8 в пятницу у астронавта NASA возникли проблемы со здоровьем», — сказано на официальном сайте агентства. Согласно предоставленной информации, причиной госпитализации стало плохое самочувствие астронавта, чье имя не разглашается.

В данный момент его состояние оценивается как стабильное, он находится под медицинским наблюдением. Уточняется, что такие меры были приняты в качестве предосторожности.

Ранее было объявлено о возвращении на Землю космического корабля Crew Dragon, принадлежащего американской компании SpaceX. В его состав входили не только астронавты НАСА — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, но и российский космонавт Александр Гребенкин. Посадка аппарата произошла в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Астронавт из состава экипажа космического корабля Crew Dragon был доставлен в больницу сразу после возвращения на Землю. Сообщение об этом появилось на официальном сайте агентства. «После благополучного приводнения на Землю в рамках миссии NASA SpaceX Crew-8 в пятницу у астронавта NASA возникли проблемы со здоровьем», — сказано на официальном сайте агентства. Согласно предоставленной информации, причиной госпитализации стало плохое самочувствие астронавта, чье имя не разглашается. В данный момент его состояние оценивается как стабильное, он находится под медицинским наблюдением. Уточняется, что такие меры были приняты в качестве предосторожности. Ранее было объявлено о возвращении на Землю космического корабля Crew Dragon, принадлежащего американской компании SpaceX. В его состав входили не только астронавты НАСА — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, но и российский космонавт Александр Гребенкин. Посадка аппарата произошла в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...