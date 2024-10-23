23 октября 2024

Crew Dragon с российским космонавтом успешно отчалил от МКС

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Аппарат должен приземлиться в районе штата Флорида
Аппарат должен приземлиться в районе штата Флорида Фото:

Космический аппарат Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Telegram Роскосмоса.

«Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Гребёнкиным отчалил от МКС», — передает в своем официальном telegram-канале Роскосмос.

В 00.05 (мск) корабль Crew Dragon, управляемый экипажем миссии Crew-8, осуществил отстыковку. Планируется, что корабль совершит приводнение 25 октября в 10.29 (мск) у берегов штата Флорида.

В состав миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA: Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, которые провели на орбитальной станции с марта 2024 года.

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Космический аппарат Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Telegram Роскосмоса. «Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Гребёнкиным отчалил от МКС», — передает в своем официальном telegram-канале Роскосмос. В 00.05 (мск) корабль Crew Dragon, управляемый экипажем миссии Crew-8, осуществил отстыковку. Планируется, что корабль совершит приводнение 25 октября в 10.29 (мск) у берегов штата Флорида. В состав миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA: Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, которые провели на орбитальной станции с марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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