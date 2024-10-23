Crew Dragon с российским космонавтом успешно отчалил от МКС

Космический аппарат Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Telegram Роскосмоса.
«Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Гребёнкиным отчалил от МКС», — передает в своем официальном telegram-канале Роскосмос.
В 00.05 (мск) корабль Crew Dragon, управляемый экипажем миссии Crew-8, осуществил отстыковку. Планируется, что корабль совершит приводнение 25 октября в 10.29 (мск) у берегов штата Флорида.
В состав миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA: Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, которые провели на орбитальной станции с марта 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.