25 октября 2024

Израиль ударил по столице Ирана: что известно о разгорающейся войне

Израиль нанес массированные удары по Ирану в ответ на регулярные обстрелы
© Служба новостей «URA.RU»
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Израильская армия ударила по Ирану
Израильская армия ударила по Ирану Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Рано утром 26 октября Израиль атаковал Иран. Масштабный удар по исламской республике, включая ее столицу Тегеран, был нанесен в ответ регулярные обстрелы с ее территории. Конфликт в одной из самых «горячих» точек мира разгорается с новой силой. Что известно к этому часу о ситуации — в материале URA.RU.

ЦАХАЛ подтвердила атаку и заявила о мобилизации сил

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по военным целям в Иране, сообщили в ее пресс-службе. В ответ на прямые атаки с территории исламской республики Тель-Авив ударил по объектам в Иране, уточнили представители военного ведомства. 

Ракетами ударили по Тегерану
Ракетами ударили по Тегерану
Фото:

Какие объекты атаковал Израиль

Массированный удар Израиля по Тегерану мог быть нанесен по складу оружия и казармам. Об этом телеканалу NBC News заявили высокопоставленные арабские чиновники.

Уточняется, что атаке ЦАХАЛа подвергся офис военного учреждения. По ядерным и нефтяным объектам Ирана удары не наносились.

США знали о планах ЦАХАЛа

Белый дом проинформировали заранее о планах Израиля
Белый дом проинформировали заранее о планах Израиля
Фото:

Израиль сообщил Белому дому о своих планах атаковать Иран. Он сделал это прежде чем нанести удары, передает телеканал Fox News.

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Рано утром 26 октября Израиль атаковал Иран. Масштабный удар по исламской республике, включая ее столицу Тегеран, был нанесен в ответ регулярные обстрелы с ее территории. Конфликт в одной из самых «горячих» точек мира разгорается с новой силой. Что известно к этому часу о ситуации — в материале URA.RU. ЦАХАЛ подтвердила атаку и заявила о мобилизации сил Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по военным целям в Иране, сообщили в ее пресс-службе. В ответ на прямые атаки с территории исламской республики Тель-Авив ударил по объектам в Иране, уточнили представители военного ведомства.  Какие объекты атаковал Израиль Массированный удар Израиля по Тегерану мог быть нанесен по складу оружия и казармам. Об этом телеканалу NBC News заявили высокопоставленные арабские чиновники. Уточняется, что атаке ЦАХАЛа подвергся офис военного учреждения. По ядерным и нефтяным объектам Ирана удары не наносились. США знали о планах ЦАХАЛа Израиль сообщил Белому дому о своих планах атаковать Иран. Он сделал это прежде чем нанести удары, передает телеканал Fox News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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