Израиль ударил по столице Ирана: что известно о разгорающейся войне

Рано утром 26 октября Израиль атаковал Иран. Масштабный удар по исламской республике, включая ее столицу Тегеран, был нанесен в ответ регулярные обстрелы с ее территории. Конфликт в одной из самых «горячих» точек мира разгорается с новой силой. Что известно к этому часу о ситуации — в материале URA.RU.
ЦАХАЛ подтвердила атаку и заявила о мобилизации сил
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по военным целям в Иране, сообщили в ее пресс-службе. В ответ на прямые атаки с территории исламской республики Тель-Авив ударил по объектам в Иране, уточнили представители военного ведомства.
Какие объекты атаковал Израиль
Массированный удар Израиля по Тегерану мог быть нанесен по складу оружия и казармам. Об этом телеканалу NBC News заявили высокопоставленные арабские чиновники.
Уточняется, что атаке ЦАХАЛа подвергся офис военного учреждения. По ядерным и нефтяным объектам Ирана удары не наносились.
США знали о планах ЦАХАЛа
Израиль сообщил Белому дому о своих планах атаковать Иран. Он сделал это прежде чем нанести удары, передает телеканал Fox News.
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