25 октября 2024

Fox News: США знали о планах Израиля ударить по Ирану

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Израиль подтвердил удары по Ирану
Израиль подтвердил удары по Ирану Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль заранее рассказал США, что будет бить по Ирану. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Израиль проинформировал Белый дом о своих планах. Он сделал это прежде чем нанести удары», — заявили в прямой трансляции телеканала Fox News.

Израиль атаковал столицу Ирана. Согласно информации портала Axios, удар стал местью за атаку 1 октября. Пресс-служба ЦАХАЛа выпустила собственное заявление, в котором сообщила о том, что обстрел стал реакцией на регулярные атаки исламской республики с 7 октября. В Тегеране, в свою очередь, заявили о громких взрывах.

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Израиль заранее рассказал США, что будет бить по Ирану. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Израиль проинформировал Белый дом о своих планах. Он сделал это прежде чем нанести удары», — заявили в прямой трансляции телеканала Fox News. Израиль атаковал столицу Ирана. Согласно информации портала Axios, удар стал местью за атаку 1 октября. Пресс-служба ЦАХАЛа выпустила собственное заявление, в котором сообщила о том, что обстрел стал реакцией на регулярные атаки исламской республики с 7 октября. В Тегеране, в свою очередь, заявили о громких взрывах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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