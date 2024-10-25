Fox News: США знали о планах Израиля ударить по Ирану

Израиль подтвердил удары по Ирану
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Израиль заранее рассказал США, что будет бить по Ирану. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
«Израиль проинформировал Белый дом о своих планах. Он сделал это прежде чем нанести удары», — заявили в прямой трансляции телеканала Fox News.
Израиль атаковал столицу Ирана. Согласно информации портала Axios, удар стал местью за атаку 1 октября. Пресс-служба ЦАХАЛа выпустила собственное заявление, в котором сообщила о том, что обстрел стал реакцией на регулярные атаки исламской республики с 7 октября. В Тегеране, в свою очередь, заявили о громких взрывах.
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