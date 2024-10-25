Власти выделят дополнительные миллионы на реставрацию усадьбы Антипина в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге начинается новый этап реконструкции старинной усадьбы Антипина, которая находится на улице Октябрьской революции, 52. На эти цели горадминистрация выделила 21,1 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия на улице Октябрьской революции, 52 города Екатеринбурга», — следует из описания закупки. Сейчас идет открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству.
Прием заявок продлится до 11 ноября. Объект должен быть сдан 31 декабря. Старинную усадьбу планируют приспособить для апарт-отеля и административного здания. В прошлом году городская администрация направила на реконструкцию усадьбы 39,7 млн руб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!