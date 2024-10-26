Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ у Стельмаховки

ВС РФ готовят огневой мешок для ВСУ, которые находятся между Стельмаховкой (ЛНР) и Берестовым (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Прежде всего, наши войска начали давить подразделения вооруженных формирований Украины к юго-западу от Берестового и также от Стельмаховки <...> Та группировка украинских боевиков, которая находится между этими двумя населенными пунктами, может попасть в огневой мешок», — сообщил Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Военный эксперт добавил, что в настоящее время происходит активизация ВС РФ на купянском направлении — между Стельмаховкой и Андреевкой (Харьковская область). Российские военные увеличили интенсивность атак на украинские силы и вскоре могут выйти на административные границы ЛНР, подчеркнул Марочко.
Ранее, 25 октября, военный эксперт рассказывал о продвижении ВС РФ у Стельмаховки на два километра за сутки. Был уничтожен опорный пункт ВСУ, а также занята лесополоса, удерживаемая противником долгое время, пишет MK.RU.
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