Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ у Стельмаховки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ вскоре могут выйти на административные границы ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко
ВС РФ вскоре могут выйти на административные границы ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ готовят огневой мешок для ВСУ, которые находятся между Стельмаховкой (ЛНР) и Берестовым (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. 

«Прежде всего, наши войска начали давить подразделения вооруженных формирований Украины к юго-западу от Берестового и также от Стельмаховки <...> Та группировка украинских боевиков, которая находится между этими двумя населенными пунктами, может попасть в огневой мешок», — сообщил Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Военный эксперт добавил, что в настоящее время происходит активизация ВС РФ на купянском направлении — между Стельмаховкой и Андреевкой (Харьковская область). Российские военные увеличили интенсивность атак на украинские силы и вскоре могут выйти на административные границы ЛНР, подчеркнул Марочко.

Ранее, 25 октября, военный эксперт рассказывал о продвижении ВС РФ у Стельмаховки на два километра за сутки. Был уничтожен опорный пункт ВСУ, а также занята лесополоса, удерживаемая противником долгое время, пишет MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ готовят огневой мешок для ВСУ, которые находятся между Стельмаховкой (ЛНР) и Берестовым (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.  «Прежде всего, наши войска начали давить подразделения вооруженных формирований Украины к юго-западу от Берестового и также от Стельмаховки <...> Та группировка украинских боевиков, которая находится между этими двумя населенными пунктами, может попасть в огневой мешок», — сообщил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Военный эксперт добавил, что в настоящее время происходит активизация ВС РФ на купянском направлении — между Стельмаховкой и Андреевкой (Харьковская область). Российские военные увеличили интенсивность атак на украинские силы и вскоре могут выйти на административные границы ЛНР, подчеркнул Марочко. Ранее, 25 октября, военный эксперт рассказывал о продвижении ВС РФ у Стельмаховки на два километра за сутки. Был уничтожен опорный пункт ВСУ, а также занята лесополоса, удерживаемая противником долгое время, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...