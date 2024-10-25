В Екатеринбурге на перекрестке улиц Саввы Белых и Луганской произошло жесткое ДТП с участием двух машин. Пострадавших в аварии забрала реанимация, сообщили URA.RU очевидцы.
«Перекресток Луганской и Саввы Белых. Две машины жестко столкнулись. Стояла одна машина реанимации, потом подъехала еще одна», — сообщила собеседница. Однако точной информации о состоянии пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГАИ Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Обновлено 09:57: «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Информация уточняется», — сообщили URA.RU в городской ГАИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!