25 октября 2024

В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП, на месте реанимация. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За пострадавшими приехала реанимация
За пострадавшими приехала реанимация Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Саввы Белых и Луганской произошло жесткое ДТП с участием двух машин. Пострадавших в аварии забрала реанимация, сообщили URA.RU очевидцы.

«Перекресток Луганской и Саввы Белых. Две машины жестко столкнулись. Стояла одна машина реанимации, потом подъехала еще одна», — сообщила собеседница. Однако точной информации о состоянии пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГАИ Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Обновлено 09:57: «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Информация уточняется», — сообщили URA.RU в городской ГАИ.

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Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Саввы Белых и Луганской произошло жесткое ДТП с участием двух машин. Пострадавших в аварии забрала реанимация, сообщили URA.RU очевидцы. «Перекресток Луганской и Саввы Белых. Две машины жестко столкнулись. Стояла одна машина реанимации, потом подъехала еще одна», — сообщила собеседница. Однако точной информации о состоянии пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГАИ Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Обновлено 09:57: «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Информация уточняется», — сообщили URA.RU в городской ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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