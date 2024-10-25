Мэр Перми отчитался об отправке внедорожников в зону СВО, где служат пермяки

Администрация Перми отправила семь автомобилей УАЗ в зону проведения спецоперации. Машины будут переданы пермякам, которые служат в 228-й гвардейском мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
«Уверен, УАЗы станут надежными помощниками нашим ребятам на передовой. Все машины заполнены необходимыми вещами, учитывая сезон, в первую очередь — теплой одеждой, а также печами и генераторами», — написал Соснин в своем telegram-канале.
На сайте администрации города Перми объяснили, что машины ранее использовались для доставки пенсий. После перехода этого полномочия на федеральный уровень, технику решили направить в зону проведения СВО.
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