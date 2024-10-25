25 октября 2024

Мэр Перми отчитался об отправке внедорожников в зону СВО, где служат пермяки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В зону СВО передали семь автомобилей УАЗ
В зону СВО передали семь автомобилей УАЗ Фото:

Администрация Перми отправила семь автомобилей УАЗ в зону проведения спецоперации. Машины будут переданы пермякам, которые служат в 228-й гвардейском мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

«Уверен, УАЗы станут надежными помощниками нашим ребятам на передовой. Все машины заполнены необходимыми вещами, учитывая сезон, в первую очередь — теплой одеждой, а также печами и генераторами»,  — написал Соснин в своем telegram-канале.

На сайте администрации города Перми объяснили, что машины ранее использовались для доставки пенсий. После перехода этого полномочия на федеральный уровень, технику решили направить в зону проведения СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Перми отправила семь автомобилей УАЗ в зону проведения спецоперации. Машины будут переданы пермякам, которые служат в 228-й гвардейском мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку, сообщил глава Перми Эдуард Соснин. «Уверен, УАЗы станут надежными помощниками нашим ребятам на передовой. Все машины заполнены необходимыми вещами, учитывая сезон, в первую очередь — теплой одеждой, а также печами и генераторами»,  — написал Соснин в своем telegram-канале. На сайте администрации города Перми объяснили, что машины ранее использовались для доставки пенсий. После перехода этого полномочия на федеральный уровень, технику решили направить в зону проведения СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...