На СВО погиб разведчик из Пермского края Виталий Мальцев

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Виталий Мальцев. Он служил разведчиком разведывательного отделения отряда 80 танкового полка. Об этом сообщили в официальной группе администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«28 мая погиб Виталий Мальцев, рядовой, разведчик разведывательного отделения отряда 80 танкового полка. Он проходил службу на территории ЛНР, ДНР и Украины», — говорится в сообщении.
Боец родился селе Сепыч, закончил училище в поселке Зюкайка и работал в отрасли деревообработки. Прощание состоится 28 октября в селе Сепыч по улице Ленина, 37.
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