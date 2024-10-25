25 октября 2024

На СВО погиб разведчик из Пермского края Виталий Мальцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоится 28 октября
Прощание с бойцом состоится 28 октября Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Виталий Мальцев. Он служил разведчиком разведывательного отделения отряда 80 танкового полка. Об этом сообщили в официальной группе администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«28 мая погиб Виталий Мальцев, рядовой, разведчик разведывательного отделения отряда 80 танкового полка. Он проходил службу на территории ЛНР, ДНР и Украины», — говорится в сообщении.

Боец родился селе Сепыч, закончил училище в поселке Зюкайка и работал в отрасли деревообработки. Прощание состоится 28 октября в селе Сепыч по улице Ленина, 37.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Виталий Мальцев. Он служил разведчиком разведывательного отделения отряда 80 танкового полка. Об этом сообщили в официальной группе администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «28 мая погиб Виталий Мальцев, рядовой, разведчик разведывательного отделения отряда 80 танкового полка. Он проходил службу на территории ЛНР, ДНР и Украины», — говорится в сообщении. Боец родился селе Сепыч, закончил училище в поселке Зюкайка и работал в отрасли деревообработки. Прощание состоится 28 октября в селе Сепыч по улице Ленина, 37.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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