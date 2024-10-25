25 октября 2024

Пермский школьник получил пулевое ранение в голову во время урока

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Пуля из пневмонической винтовки попала в правый висок
Пуля из пневмонической винтовки попала в правый висок Фото:

Несчастный случай произошел в одной из сельских школ Кудымкарского округа в Пермском крае. Во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» один из учеников был случайно ранен одноклассником. Пуля прилетела ему прямо в висок, пишет издание «Парма Новости».

«У девятиклассников в спортзале шёл урок ОБЗР. По какой-то причине пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему школьнику. Как именно это произошло — сейчас выясняют следователи-криминалисты», — сообщает издание.

Пострадавшего на вертолёте отправили в Пермь. Сейчас парень находится в отделении нейрохирургии. Подростка прооперировали, достали осколки раздробленной кости. Пулю извлечь не удалось.

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Несчастный случай произошел в одной из сельских школ Кудымкарского округа в Пермском крае. Во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» один из учеников был случайно ранен одноклассником. Пуля прилетела ему прямо в висок, пишет издание «Парма Новости». «У девятиклассников в спортзале шёл урок ОБЗР. По какой-то причине пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему школьнику. Как именно это произошло — сейчас выясняют следователи-криминалисты», — сообщает издание. Пострадавшего на вертолёте отправили в Пермь. Сейчас парень находится в отделении нейрохирургии. Подростка прооперировали, достали осколки раздробленной кости. Пулю извлечь не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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