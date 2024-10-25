Пермский школьник получил пулевое ранение в голову во время урока

Несчастный случай произошел в одной из сельских школ Кудымкарского округа в Пермском крае. Во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» один из учеников был случайно ранен одноклассником. Пуля прилетела ему прямо в висок, пишет издание «Парма Новости».
«У девятиклассников в спортзале шёл урок ОБЗР. По какой-то причине пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему школьнику. Как именно это произошло — сейчас выясняют следователи-криминалисты», — сообщает издание.
Пострадавшего на вертолёте отправили в Пермь. Сейчас парень находится в отделении нейрохирургии. Подростка прооперировали, достали осколки раздробленной кости. Пулю извлечь не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!