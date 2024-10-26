Бузова намекнула на роман с фаворитом Киркорова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова вырезками из нового клипа намекнула на роман с Олегом Майами
Ольга Бузова вырезками из нового клипа намекнула на роман с Олегом Майами Фото:

Певица Ольга Бузова дала поклонникам намек на то, что встречается с фаворитом ее коллеги Филиппа Киркорова — Олегом Майами. Подобные слухи появились после того, как артистка опубликовала кадры из своего нового клипа, участие в котором принял Майами. 

«Сегодня артистка опубликовала видео, на котором она появилась в объятиях Олега Майами. Ролик певица сопроводила многозначительной подписью: „Возможно, это все-таки любовь“», — передает «7дней.ru». Артистка уточнила, что видео представляет из себя кадры из ее нового клипа на совместную песню с Майами. 

Ранее Олег и Ольга уже два раза состояли в отношениях, поэтому поклонники решили, что у них снова начался роман. Также и певец заявлял, что до сих пор любит Ольгу Бузову, однако сделал оговорку, что вместе им не быть. 

Фаворитом Киркорова Майами стал после участия в шоу «Голос». Он дошел до 1/4 финала, за время шоу Филипп Киркоров постоянно поддерживал участника, видя в нем будущего артиста. 

Также ранее у Бузовой появился новый поклонник — Дмитрий. Он отправил ей в Колумбию букет красных роз. Однако певица не говорила, что у нее есть роман с кем-то. При этом она много раз отмечала, что хочет создать семью. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Ольга Бузова дала поклонникам намек на то, что встречается с фаворитом ее коллеги Филиппа Киркорова — Олегом Майами. Подобные слухи появились после того, как артистка опубликовала кадры из своего нового клипа, участие в котором принял Майами.  «Сегодня артистка опубликовала видео, на котором она появилась в объятиях Олега Майами. Ролик певица сопроводила многозначительной подписью: „Возможно, это все-таки любовь“», — передает «7дней.ru». Артистка уточнила, что видео представляет из себя кадры из ее нового клипа на совместную песню с Майами.  Ранее Олег и Ольга уже два раза состояли в отношениях, поэтому поклонники решили, что у них снова начался роман. Также и певец заявлял, что до сих пор любит Ольгу Бузову, однако сделал оговорку, что вместе им не быть.  Фаворитом Киркорова Майами стал после участия в шоу «Голос». Он дошел до 1/4 финала, за время шоу Филипп Киркоров постоянно поддерживал участника, видя в нем будущего артиста.  Также ранее у Бузовой появился новый поклонник — Дмитрий. Он отправил ей в Колумбию букет красных роз. Однако певица не говорила, что у нее есть роман с кем-то. При этом она много раз отмечала, что хочет создать семью. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...