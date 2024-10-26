Бузова намекнула на роман с фаворитом Киркорова

Певица Ольга Бузова дала поклонникам намек на то, что встречается с фаворитом ее коллеги Филиппа Киркорова — Олегом Майами. Подобные слухи появились после того, как артистка опубликовала кадры из своего нового клипа, участие в котором принял Майами.
«Сегодня артистка опубликовала видео, на котором она появилась в объятиях Олега Майами. Ролик певица сопроводила многозначительной подписью: „Возможно, это все-таки любовь“», — передает «7дней.ru». Артистка уточнила, что видео представляет из себя кадры из ее нового клипа на совместную песню с Майами.
Ранее Олег и Ольга уже два раза состояли в отношениях, поэтому поклонники решили, что у них снова начался роман. Также и певец заявлял, что до сих пор любит Ольгу Бузову, однако сделал оговорку, что вместе им не быть.
Фаворитом Киркорова Майами стал после участия в шоу «Голос». Он дошел до 1/4 финала, за время шоу Филипп Киркоров постоянно поддерживал участника, видя в нем будущего артиста.
Также ранее у Бузовой появился новый поклонник — Дмитрий. Он отправил ей в Колумбию букет красных роз. Однако певица не говорила, что у нее есть роман с кем-то. При этом она много раз отмечала, что хочет создать семью.
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