Бузова случайно раскрыла имя своего нового поклонника

Бузова удивилась, что поклонник Дмитрий прислал ей в Колумбию красные розы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова была удивлена роскошным букетом
Ольга Бузова была удивлена роскошным букетом Фото:

Певица Ольга Бузова случайно раскрыло имя своего нового поклонника, хвастаясь подаренным букетом. В своих соцсетях она опубликовала видео с цветами, засветив записку от Дмитрия.

«От Дмитрия с любовью», — говорится в записке, которая была в цветах. Сама Бузова была в шоке от подаренного букета с красными розами, назвав его шикарным. Она, находясь в Колумбии, была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли». Видео с букетом Бузова разместила на своей странице в Instagram (запрещена в РФ, соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Бузова не говорила, что сейчас с кем-то встречается. При этом она не раз отмечала, что желает завести семью и детей. В июне, приехав в Турцию, артистка заявила, что в скором времени станет мамой, пишет Pravda.ru. 

Замужем певица была только один раз. В 2016 году состоялась свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара разошлась, как утверждает Бузова, из-за постоянных измен спортсмена.

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Певица Ольга Бузова случайно раскрыло имя своего нового поклонника, хвастаясь подаренным букетом. В своих соцсетях она опубликовала видео с цветами, засветив записку от Дмитрия. «От Дмитрия с любовью», — говорится в записке, которая была в цветах. Сама Бузова была в шоке от подаренного букета с красными розами, назвав его шикарным. Она, находясь в Колумбии, была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли». Видео с букетом Бузова разместила на своей странице в Instagram (запрещена в РФ, соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена). Бузова не говорила, что сейчас с кем-то встречается. При этом она не раз отмечала, что желает завести семью и детей. В июне, приехав в Турцию, артистка заявила, что в скором времени станет мамой, пишет Pravda.ru.  Замужем певица была только один раз. В 2016 году состоялась свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара разошлась, как утверждает Бузова, из-за постоянных измен спортсмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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