Губернатор Шумков показал невероятные фото космоса и «Савина»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился снимками обсерватории «Савин», сделанными в звездную ночь. Фотографии были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вадим Шумков поделился фотографиями древней обсерватории „Савин“, расположенной в Белозерском округе. Они были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, который проходил в Курганской области в октябре», — сообщили в telegram-канале правительства.
Российские фотографы сделали ночные снимки святилища «Савин». Обсерватория старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Сообщалось, что курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился снимками обсерватории «Савин», сделанными в звездную ночь. Фотографии были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вадим Шумков поделился фотографиями древней обсерватории „Савин“, расположенной в Белозерском округе. Они были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, который проходил в Курганской области в октябре», — сообщили в telegram-канале правительства. Российские фотографы сделали ночные снимки святилища «Савин». Обсерватория старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Сообщалось, что курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards.