25 октября 2024

Губернатор Шумков показал невероятные фото космоса и «Савина»

Курганский губернатор Шумков опубликовал фотографии обсерватории «Савин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Едем на Савин. Курган, савин
Снимки «Савина» были сделаны российскими фотографами (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился снимками обсерватории «Савин», сделанными в звездную ночь. Фотографии были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вадим Шумков поделился фотографиями древней обсерватории „Савин“, расположенной в Белозерском округе. Они были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, который проходил в Курганской области в октябре», — сообщили в telegram-канале правительства.

Российские фотографы сделали ночные снимки святилища «Савин». Обсерватория старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Сообщалось, что курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards.

Снимки были сделаны российскими фотографами
Снимки были сделаны российскими фотографами
Фото:
Древнему святилищу около пяти тысяч лет
Древнему святилищу около пяти тысяч лет
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился снимками обсерватории «Савин», сделанными в звездную ночь. Фотографии были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вадим Шумков поделился фотографиями древней обсерватории „Савин“, расположенной в Белозерском округе. Они были сделаны участниками фестиваля Nature Photo Camp, который проходил в Курганской области в октябре», — сообщили в telegram-канале правительства. Российские фотографы сделали ночные снимки святилища «Савин». Обсерватория старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Сообщалось, что курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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