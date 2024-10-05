Российские фотографы поделились ночными снимками курганского святилища «Савин». Фото

06 октября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Фотографы сделали снимки святилища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские фотографы, участвующие в фестивале Nature Photo Camp, сделали ночные снимки святилища «Савин», расположенного в Белозерском округе Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Святилище „Савин“ в Белозерском округе попало в объектив фотографов фестиваля Nature Photo Camp. Фестиваль фотографии на природе проходит в Курганской области с 4 по 7 октября», — сообщили в telegram-канале правительства. Древнее святилище «Савин» старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Ему около 5000 лет. Савин является археологическим объектом федерального значения. С его помощью предки могли предсказывать сезонные изменения в природе и измерять время. Полноразмерная реконструкция объекта была создана в 2020 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские фотографы, участвующие в фестивале Nature Photo Camp, сделали ночные снимки святилища «Савин», расположенного в Белозерском округе Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Святилище „Савин“ в Белозерском округе попало в объектив фотографов фестиваля Nature Photo Camp. Фестиваль фотографии на природе проходит в Курганской области с 4 по 7 октября», — сообщили в telegram-канале правительства. Древнее святилище «Савин» старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Ему около 5000 лет. Савин является археологическим объектом федерального значения. С его помощью предки могли предсказывать сезонные изменения в природе и измерять время. Полноразмерная реконструкция объекта была создана в 2020 году.