05 октября 2024
04 октября 2024

Российские фотографы поделились ночными снимками курганского святилища «Савин». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Едем на Савин. Курган, савин, этнопарк
Фотографы сделали снимки святилища Фото:

Российские фотографы, участвующие в фестивале Nature Photo Camp, сделали ночные снимки святилища «Савин», расположенного в Белозерском округе Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Святилище „Савин“ в Белозерском округе попало в объектив фотографов фестиваля Nature Photo Camp. Фестиваль фотографии на природе проходит в Курганской области с 4 по 7 октября», — сообщили в telegram-канале правительства.

Древнее святилище «Савин» старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Ему около 5000 лет. Савин является археологическим объектом федерального значения. С его помощью предки могли предсказывать сезонные изменения в природе и измерять время. Полноразмерная реконструкция объекта была создана в 2020 году.

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Российские фотографы, участвующие в фестивале Nature Photo Camp, сделали ночные снимки святилища «Савин», расположенного в Белозерском округе Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Святилище „Савин“ в Белозерском округе попало в объектив фотографов фестиваля Nature Photo Camp. Фестиваль фотографии на природе проходит в Курганской области с 4 по 7 октября», — сообщили в telegram-канале правительства. Древнее святилище «Савин» старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Ему около 5000 лет. Савин является археологическим объектом федерального значения. С его помощью предки могли предсказывать сезонные изменения в природе и измерять время. Полноразмерная реконструкция объекта была создана в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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