16 октября 2024

Курганские фестивали прошли в финалы всероссийской и международной премий

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Едем на Савин. Курган, поле, воздушный шар, савин
Фестивали прошли в финалы премий Фото:

Курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards. В это время в числе финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards оказался международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Об этом сообщили в группах туристических мероприятий.

«Мы ждали и готовились. Объявлен список финалистов Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards, в котором вошел наш „Едем на Савин“», — сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «От Востока до Запада» прошел в финал премии Russian Travel Awards. Защита проектов состоится 17 октября в Екатеринбурге.

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Курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards. В это время в числе финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards оказался международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Об этом сообщили в группах туристических мероприятий. «Мы ждали и готовились. Объявлен список финалистов Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards, в котором вошел наш „Едем на Савин“», — сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль «От Востока до Запада» прошел в финал премии Russian Travel Awards. Защита проектов состоится 17 октября в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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