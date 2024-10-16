Курганские фестивали прошли в финалы всероссийской и международной премий

Курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards. В это время в числе финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards оказался международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Об этом сообщили в группах туристических мероприятий.
«Мы ждали и готовились. Объявлен список финалистов Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards, в котором вошел наш „Едем на Савин“», — сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль «От Востока до Запада» прошел в финал премии Russian Travel Awards. Защита проектов состоится 17 октября в Екатеринбурге.
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