Курганские фестивали прошли в финалы всероссийской и международной премий

17 октября 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Фестивали прошли в финалы премий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards. В это время в числе финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards оказался международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Об этом сообщили в группах туристических мероприятий. «Мы ждали и готовились. Объявлен список финалистов Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards, в котором вошел наш „Едем на Савин“», — сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль «От Востока до Запада» прошел в финал премии Russian Travel Awards. Защита проектов состоится 17 октября в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский фестиваль «Едем на Савин» прошел в финал Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards. В это время в числе финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards оказался международный музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Об этом сообщили в группах туристических мероприятий. «Мы ждали и готовились. Объявлен список финалистов Уральского окружного этапа Международной премии Russian Event Awards, в котором вошел наш „Едем на Савин“», — сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль «От Востока до Запада» прошел в финал премии Russian Travel Awards. Защита проектов состоится 17 октября в Екатеринбурге.