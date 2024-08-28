Во Франции расследуют дело о насилии Дурова над его ребенком

28 августа 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют во франции в нескольких преступлениях. В их числе — насилие над его же ребенком. «В Париже в отношении Дурова также ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей», — передает французское агентство AFP. Известно, что Дурова освободили из-под стражи, он находится в суде на допросе. Ранее мать детей Дурова Ирина Болгар подала на него в суд по этому же обвинению. Об этом сообщило издание Forbes. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют во франции в нескольких преступлениях. В их числе — насилие над его же ребенком. «В Париже в отношении Дурова также ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей», — передает французское агентство AFP. Известно, что Дурова освободили из-под стражи, он находится в суде на допросе. Ранее мать детей Дурова Ирина Болгар подала на него в суд по этому же обвинению. Об этом сообщило издание Forbes.