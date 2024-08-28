Во Франции расследуют дело о насилии Дурова над его ребенком

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Разрисованные ящики Ростелекома. Челябинск, дуров павел, граффити, живопись, ящики ростелекома
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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют во франции в нескольких преступлениях. В их числе — насилие над его же ребенком.

«В Париже в отношении Дурова также ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей», — передает французское агентство AFP. Известно, что Дурова освободили из-под стражи, он находится в суде на допросе.

Ранее мать детей Дурова Ирина Болгар подала на него в суд по этому же обвинению. Об этом сообщило издание Forbes.

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвиняют во франции в нескольких преступлениях. В их числе — насилие над его же ребенком. «В Париже в отношении Дурова также ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей», — передает французское агентство AFP. Известно, что Дурова освободили из-под стражи, он находится в суде на допросе. Ранее мать детей Дурова Ирина Болгар подала на него в суд по этому же обвинению. Об этом сообщило издание Forbes.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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