25 октября 2024

Власти Пермского края увеличили единовременную выплату для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Региональная выплата увеличена до 1,5 миллионов рублей
Региональная выплата увеличена до 1,5 миллионов рублей Фото:

В Пермском крае подняли краевую единовременную выплату для поддержки участников СВО, которые заключили контракт с Минобороны. Региональная выплата увеличена с 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

«Федеральная выплата составляет 400 тысяч рублей, региональная — 1,5 миллиона рублей. Таким образом, общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей», — сообщается на официальном сайте губернатора Пермского края.

Выплату получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. Срок службы при этом — один год и более.

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В Пермском крае подняли краевую единовременную выплату для поддержки участников СВО, которые заключили контракт с Минобороны. Региональная выплата увеличена с 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей. «Федеральная выплата составляет 400 тысяч рублей, региональная — 1,5 миллиона рублей. Таким образом, общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей», — сообщается на официальном сайте губернатора Пермского края. Выплату получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. Срок службы при этом — один год и более.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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