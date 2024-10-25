Власти Пермского края увеличили единовременную выплату для участников СВО

В Пермском крае подняли краевую единовременную выплату для поддержки участников СВО, которые заключили контракт с Минобороны. Региональная выплата увеличена с 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей.
«Федеральная выплата составляет 400 тысяч рублей, региональная — 1,5 миллиона рублей. Таким образом, общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей», — сообщается на официальном сайте губернатора Пермского края.
Выплату получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. Срок службы при этом — один год и более.
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