Легендарная платформа Ask.fm для анонимных вопросов прекращает работу

Платформа для анонимных вопросов и ответов Ask.fm прекращает работу с 1 декабря 2024 года. Основной причиной закрытия платформы является значительное сокращение пользовательской базы. Об этом сообщила Администрация платформы. Регистрация новых пользователей уже была приостановлена 24 октября.
«К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей социальных сетей. Спасибо всем, кто интересовался вопросами и смело давал искренние ответы. Мы надеемся, что для вас это было радостным приключением», — подчеркивается заявлении администрации Ask.fm. Заявление о закрытии платформы размещено на сайте сервиса.
Ask.fm был запущен в июне 2010 года в Латвии и быстро стал популярен среди пользователей по всему миру, особенно в России. К февралю 2015 года число зарегистрированных пользователей достигло 80 миллионов.
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