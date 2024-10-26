Бойцы ВС России эпично ворвались в Селидово на горящем танке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, десант на броне
ВС РФ ворвались на горящем танке в Селидово и ведут бои за центр города (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Соответствующее видео было предоставлено волонтерами Народного фронта.

Новость по теме
ВС РФ близки к мощнейшему прорыву под Покровском: что происходит в Селидово, чего лишатся ВСУ

«Огненный прорыв военнослужащие 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка с южной стороны города», — передает Life.ru. Отмечается, что на данный момент ВС РФ контролируют порядка 80% территорий в Селидово. Основные бои с ВСУ идут за центр города.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю в Селидово. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил при этом разглашать потери своей армии. Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян уточнила, что украинская армия потеряла порядка 1,5 человек личного состава, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Соответствующее видео было предоставлено волонтерами Народного фронта. «Огненный прорыв военнослужащие 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка с южной стороны города», — передает Life.ru. Отмечается, что на данный момент ВС РФ контролируют порядка 80% территорий в Селидово. Основные бои с ВСУ идут за центр города. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю в Селидово. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил при этом разглашать потери своей армии. Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян уточнила, что украинская армия потеряла порядка 1,5 человек личного состава, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...