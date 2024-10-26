Бойцы ВС России эпично ворвались в Селидово на горящем танке. Видео

26 октября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Соответствующее видео было предоставлено волонтерами Народного фронта. «Огненный прорыв военнослужащие 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка с южной стороны города», — передает Life.ru. Отмечается, что на данный момент ВС РФ контролируют порядка 80% территорий в Селидово. Основные бои с ВСУ идут за центр города. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю в Селидово. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил при этом разглашать потери своей армии. Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян уточнила, что украинская армия потеряла порядка 1,5 человек личного состава, передает «Национальная служба новостей».