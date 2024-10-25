ВС РФ близки к мощнейшему прорыву под Покровском: что происходит в Селидово, чего лишатся ВСУ

РВ: российские военные выбивают ВСУ из Селидово

25 октября 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Установление контроля над Селидово откроет для ВС РФ путь на Покровск Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В последние недели внимание военных аналитиков сосредоточено на событиях в Селидово, стратегически важном городе Донецкой Народной Республики, где развернулись ожесточенные бои. На фоне активного продвижения ВС РФ наблюдается значительное падение обороноспособности ВСУ. URA.RU подробно рассказывает о том, какие последствия может иметь падение Селидово как для украинской, так и для российской сторон, а также о стратегической значимости города в текущем конфликте. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Что происходит в Селидово сейчас В Селидово, стратегически важном городе в Донецкой Народной Республике, разворачиваются ожесточенные бои. По последних сводкам, российские войска активно продвигаются по городу, оттесняя украинские силы к востоку и югу. Появились панорамные кадры, подтверждающие отступление украинских подразделений из жилых районов. Часть украинских бойцов спешно покидает окрестности Селидово, хотя отдельные очаги сопротивления все еще сохраняются. Состояние обороны Селидово, откровенно говоря, находится под большим вопросом. В течение последних дней стало очевидно, что украинские силы не способны эффективно организовать защиту, и многие подразделения начинают уходить с позиций, что приводит к падению северных и западных районов города. Это создает предпосылки для полного окружения населенного пункта, так как пути снабжения ВСУ перерезаны. Как долго идут бои за Селидово ВС РФ подошли к Селидово 27 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бои за Селидово начались 27 августа 2024 года и с тех пор становились все более интенсивными. На протяжении двух месяцев представители ВСУ неоднократно заявляли о сложности ситуации. Водружение российского флага на некоторых зданиях города свидетельствует о продвижении российских войск. Украинские бойцы сообщают о критическом состоянии и деморализации своих сил, которые все больше теряют управление над ситуацией. Боевые действия охватывают территорию и в жилых кварталах Селидово. Украинские военные сообщают о том, что они пытаются удерживать малую часть микрорайонов на западе, однако насчет сохранения контроля за центром города у них нет уверенности, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Зачем город Украине Селидово представляет собой важную стратегическую точку для Украины, так как он служит логистическим коридором для снабжения украинской группировки в Донбассе. Город связан с основными транспортными артериями, что позволяет осуществлять доставку боеприпасов, техники и других необходимых ресурсов в соответствии с оперативными планами ВСУ. Падение Селидово может привести к критическим последствиям для украинских войск, лишая их возможности эффективно осуществлять координацию действий с другими группировками на линии фронта. Это также значительно усложнит процесс эвакуации раненых и переброски резерва. Без контроля над Селидово украинские войска могут оказаться в окружении, что станет катастрофой для их боеспособности. Зачем город России Падение Селидово усугубит положение ВСУ на покровском направлении Фото: Официальный портал Киева Для России Селидово является ключевой целью на пути к Покровску, одному из крупнейших и стратегически важных городов на западе ДНР. Овладение городом открывает пути для дальнейшего продвижения и ведения операций окружения против других украинских сил в этом регионе. По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, установление контроля над Селидово позволит российским войскам еще больше укрепить свои позиции, перерезая пути снабжения ВСУ, усугубляя их ситуацию. Существует вероятность, что после удачной операции в Селидово ВС РФ будут продолжать наступление на Покровск. Это откроет дорогу дальнейшим продвижениям российской армии в тыл украинских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние недели внимание военных аналитиков сосредоточено на событиях в Селидово, стратегически важном городе Донецкой Народной Республики, где развернулись ожесточенные бои. На фоне активного продвижения ВС РФ наблюдается значительное падение обороноспособности ВСУ. URA.RU подробно рассказывает о том, какие последствия может иметь падение Селидово как для украинской, так и для российской сторон, а также о стратегической значимости города в текущем конфликте. В Селидово, стратегически важном городе в Донецкой Народной Республике, разворачиваются ожесточенные бои. По последних сводкам, российские войска активно продвигаются по городу, оттесняя украинские силы к востоку и югу. Появились панорамные кадры, подтверждающие отступление украинских подразделений из жилых районов. Часть украинских бойцов спешно покидает окрестности Селидово, хотя отдельные очаги сопротивления все еще сохраняются. Состояние обороны Селидово, откровенно говоря, находится под большим вопросом. В течение последних дней стало очевидно, что украинские силы не способны эффективно организовать защиту, и многие подразделения начинают уходить с позиций, что приводит к падению северных и западных районов города. Это создает предпосылки для полного окружения населенного пункта, так как пути снабжения ВСУ перерезаны. Бои за Селидово начались 27 августа 2024 года и с тех пор становились все более интенсивными. На протяжении двух месяцев представители ВСУ неоднократно заявляли о сложности ситуации. Водружение российского флага на некоторых зданиях города свидетельствует о продвижении российских войск. Украинские бойцы сообщают о критическом состоянии и деморализации своих сил, которые все больше теряют управление над ситуацией. Боевые действия охватывают территорию и в жилых кварталах Селидово. Украинские военные сообщают о том, что они пытаются удерживать малую часть микрорайонов на западе, однако насчет сохранения контроля за центром города у них нет уверенности, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Селидово представляет собой важную стратегическую точку для Украины, так как он служит логистическим коридором для снабжения украинской группировки в Донбассе. Город связан с основными транспортными артериями, что позволяет осуществлять доставку боеприпасов, техники и других необходимых ресурсов в соответствии с оперативными планами ВСУ. Падение Селидово может привести к критическим последствиям для украинских войск, лишая их возможности эффективно осуществлять координацию действий с другими группировками на линии фронта. Это также значительно усложнит процесс эвакуации раненых и переброски резерва. Без контроля над Селидово украинские войска могут оказаться в окружении, что станет катастрофой для их боеспособности. Для России Селидово является ключевой целью на пути к Покровску, одному из крупнейших и стратегически важных городов на западе ДНР. Овладение городом открывает пути для дальнейшего продвижения и ведения операций окружения против других украинских сил в этом регионе. По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, установление контроля над Селидово позволит российским войскам еще больше укрепить свои позиции, перерезая пути снабжения ВСУ, усугубляя их ситуацию. Существует вероятность, что после удачной операции в Селидово ВС РФ будут продолжать наступление на Покровск. Это откроет дорогу дальнейшим продвижениям российской армии в тыл украинских войск.