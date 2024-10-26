В Челябинске будут судить водителя влетевшей в стоящую легковушку фуры

В Курчатовский районный суд Челябинска передали дело в отношении водителя большегруза. Летом 2024 года он врезался в иномарку, пассажир которой погиб. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело передано в суд», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, 12 июня 2024 года обвиняемый на грузовом «Мерседесе» въехал в стоящий «Рено Меган». Все произошло на Свердловском тракте близ СНТ «Уралец». В результате пассажир легковушки погиб на месте.
Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области осудили жителя Ашинского района за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибла пассажирка авто виновника. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.
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