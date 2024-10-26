Зеленский разрешил иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ

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Зеленский подписал закон, который позволит укрепить армейские ряды Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Документ был окончательно принят Верховной Радой 10 октября, что подтверждается данными на официальном сайте украинского парламента.

Закон о порядке прохождения военной службы по контракту для иностранцев расширяет возможности для набора в ВСУ, теперь иностранные граждане могут служить не только как рядовые или сержанты, но и в качестве офицеров. Это следует из данных в карточке документа на сайте украинского парламента.

«Восполнить нехватку офицерского состава планируется за счет уволенных в запас западных военных», — заявил Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его словам, это позволит укрепить армейские ряды, испытывающие не только проблемы с комплектованием рядовых, но и с дефицитом офицерских кадров.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО к подготовке бригад для увеличения резервов ВСУ. В РФ считают, что Запад не согласиться удовлетворить требования Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Документ был окончательно принят Верховной Радой 10 октября, что подтверждается данными на официальном сайте украинского парламента. Закон о порядке прохождения военной службы по контракту для иностранцев расширяет возможности для набора в ВСУ, теперь иностранные граждане могут служить не только как рядовые или сержанты, но и в качестве офицеров. Это следует из данных в карточке документа на сайте украинского парламента. «Восполнить нехватку офицерского состава планируется за счет уволенных в запас западных военных», — заявил Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его словам, это позволит укрепить армейские ряды, испытывающие не только проблемы с комплектованием рядовых, но и с дефицитом офицерских кадров. Ранее Зеленский призвал страны НАТО к подготовке бригад для увеличения резервов ВСУ. В РФ считают, что Запад не согласиться удовлетворить требования Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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