Зеленский разрешил иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ

26 октября 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Зеленский подписал закон, который позволит укрепить армейские ряды Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Документ был окончательно принят Верховной Радой 10 октября, что подтверждается данными на официальном сайте украинского парламента. Закон о порядке прохождения военной службы по контракту для иностранцев расширяет возможности для набора в ВСУ, теперь иностранные граждане могут служить не только как рядовые или сержанты, но и в качестве офицеров. Это следует из данных в карточке документа на сайте украинского парламента. «Восполнить нехватку офицерского состава планируется за счет уволенных в запас западных военных», — заявил Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его словам, это позволит укрепить армейские ряды, испытывающие не только проблемы с комплектованием рядовых, но и с дефицитом офицерских кадров. Ранее Зеленский призвал страны НАТО к подготовке бригад для увеличения резервов ВСУ. В РФ считают, что Запад не согласиться удовлетворить требования Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Документ был окончательно принят Верховной Радой 10 октября, что подтверждается данными на официальном сайте украинского парламента. Закон о порядке прохождения военной службы по контракту для иностранцев расширяет возможности для набора в ВСУ, теперь иностранные граждане могут служить не только как рядовые или сержанты, но и в качестве офицеров. Это следует из данных в карточке документа на сайте украинского парламента. «Восполнить нехватку офицерского состава планируется за счет уволенных в запас западных военных», — заявил Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его словам, это позволит укрепить армейские ряды, испытывающие не только проблемы с комплектованием рядовых, но и с дефицитом офицерских кадров. Ранее Зеленский призвал страны НАТО к подготовке бригад для увеличения резервов ВСУ. В РФ считают, что Запад не согласиться удовлетворить требования Киева.