В ДТП с грузовиком на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали бабушка и внук

На трассе Пермь — Екатеринбург в результате аварии с участием грузового «Соболя» и Skoda Fabia серьезные травмы получили 10-летний мальчик и его бабушка. По словам источника, приближенного к силовикам, инцидент произошел вечером 26 октября у отворота на Усть-Кишерть.
«В автомобиле Skoda находились 70-летний мужчина, 60-летняя женщина и два мальчика — 10 и 13 лет. Пассажирку вместе с 10-летним внуком госпитализировали», — цитирует источник издание «КП-Пермь». Остальным участникам аварии, включая водителя «Соболя», помощь была оказана на месте.
Предположительно, машина Skoda выезжала со второстепенной дороги из Кишерти. В это время по трассе со стороны Кунгура двигался «Соболь» под управлением 49-летнего водителя. По предварительным данным, легковушка резко появилась перед грузовичком, произошло столкновение.
Редакция URA.RU запросила официальный комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.