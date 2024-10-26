В ДТП с грузовиком на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали бабушка и внук

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщину с ребенком пришлось экстренно госпитализировать
Женщину с ребенком пришлось экстренно госпитализировать Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в результате аварии с участием грузового «Соболя» и Skoda Fabia серьезные травмы получили 10-летний мальчик и его бабушка. По словам источника, приближенного к силовикам, инцидент произошел вечером 26 октября у отворота на Усть-Кишерть.

«В автомобиле Skoda находились 70-летний мужчина, 60-летняя женщина и два мальчика — 10 и 13 лет. Пассажирку вместе с 10-летним внуком госпитализировали», — цитирует источник издание «КП-Пермь». Остальным участникам аварии, включая водителя «Соболя», помощь была оказана на месте.

Предположительно, машина Skoda выезжала со второстепенной дороги из Кишерти. В это время по трассе со стороны Кунгура двигался «Соболь» под управлением 49-летнего водителя. По предварительным данным, легковушка резко появилась перед грузовичком, произошло столкновение.

Редакция URA.RU запросила официальный комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Пермь — Екатеринбург в результате аварии с участием грузового «Соболя» и Skoda Fabia серьезные травмы получили 10-летний мальчик и его бабушка. По словам источника, приближенного к силовикам, инцидент произошел вечером 26 октября у отворота на Усть-Кишерть. «В автомобиле Skoda находились 70-летний мужчина, 60-летняя женщина и два мальчика — 10 и 13 лет. Пассажирку вместе с 10-летним внуком госпитализировали», — цитирует источник издание «КП-Пермь». Остальным участникам аварии, включая водителя «Соболя», помощь была оказана на месте. Предположительно, машина Skoda выезжала со второстепенной дороги из Кишерти. В это время по трассе со стороны Кунгура двигался «Соболь» под управлением 49-летнего водителя. По предварительным данным, легковушка резко появилась перед грузовичком, произошло столкновение. Редакция URA.RU запросила официальный комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...