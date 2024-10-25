Три вуза Перми попали в список лучших университетов стран БРИКС

Три пермских вуза признаны лучшими серди университетов БРИКС. В общий зачет вошли 825 учреждений из десяти стран объединения, пояснили в Ассоциации составителей рейтингов (АСР).
«Пермский политех и ПГНИУ заняли места в группе 251-300. Государственный медицинский университет имени Вагнера разместился на позиции 451-500», — указано на сайте пилотного проекта.
В АСР объяснили, что при формировании списка особое внимание уделили достижениям студентов на международных соревнованиях. При этом финансовые показатели университетов имели менее важное значение. Также был введен критерий, оценивающий уровень научного взаимодействия с коллегами стран БРИКС. Данные для анализа собирали в открытых источников, включая официальные сайты вузов и международные организации.
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