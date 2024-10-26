Многодетный отец из Магнитогорска перевоплотился в рокера Мазаева на шоу ТНТ

Уличный музыкант и многодетный отец из города Магнитогорска Челябинской области Альберт Каримов выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ в образе известного певца, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. В первом туре проекта, трансляция которого прошла 26 октября, челябинец исполнил хит «До свидания, мама!», знакомый многим с 90-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
«Я выбрал Сергея Мазаева, потому что он подходил мне тембрально. Я был в руках настоящих профессионалов. Гримеры помогли воплотить образ в жизнь и, как мне кажется, на сцене случилось настоящее перевоплощение», — процитировала слова Каримова пресс-служба ТНТ.
Во втором туре челябинец исполнил песню «Первый снег». Оценивали его выступления жюри шоу, в состав которого вошли известные артисты и комики Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков. Несмотря на положительные отзывы, в финальном голосовании зрители выбрали других участников, и Альберт Каримов не смог набрать достаточного количества баллов для участия в следующем этапе шоу.
Как сообщало URA.RU ранее, Каримов рассказал, почему он собрался поучаствовать в музыкальном шоу «Ярче звезд». Житель Магнитогорска решил посвятить выступление в телевизионном проекте своей большой семье.
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