Британский дипломат госпитализирован в Москве

В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд госпитализирован в Москве. Его забрали рано утром в больницу, когда он почувствовал себя плохо», — пишет telegram-канал «112».
Додду диагностировали компрессионный стеноз брюшной аорты, который возникает после сдавления чревного ствола. В настоящее время дипломат проходит медицинское обследование.
Накануне заместитель посла Великобритании в России Томас Додд напал на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Инцидент произошел, когда корреспонденты пытались задать вопросы британским дипломатам, прибывшим в Москву для инспекции работы посольства. Додд вырвал бейдж одного из журналистов, а также толкнул девушку с микрофоном.
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