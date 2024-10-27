Британский дипломат госпитализирован в Москве

В Москве увезли в больницу заместителя посла Великобритании Додда
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас Томас Додд проходит обследование у врачей
Сейчас Томас Додд проходит обследование у врачей Фото:

В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд госпитализирован в Москве. Его забрали рано утром в больницу, когда он почувствовал себя плохо», — пишет telegram-канал «112».

Додду диагностировали компрессионный стеноз брюшной аорты, который возникает после сдавления чревного ствола. В настоящее время дипломат проходит медицинское обследование.

Накануне заместитель посла Великобритании в России Томас Додд напал на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Инцидент произошел, когда корреспонденты пытались задать вопросы британским дипломатам, прибывшим в Москву для инспекции работы посольства. Додд вырвал бейдж одного из журналистов, а также толкнул девушку с микрофоном.

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В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Сейчас его жизни ничего не угрожает. «Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд госпитализирован в Москве. Его забрали рано утром в больницу, когда он почувствовал себя плохо», — пишет telegram-канал «112». Додду диагностировали компрессионный стеноз брюшной аорты, который возникает после сдавления чревного ствола. В настоящее время дипломат проходит медицинское обследование. Накануне заместитель посла Великобритании в России Томас Додд напал на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Инцидент произошел, когда корреспонденты пытались задать вопросы британским дипломатам, прибывшим в Москву для инспекции работы посольства. Додд вырвал бейдж одного из журналистов, а также толкнул девушку с микрофоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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