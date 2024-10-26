26 октября 2024

У челябинца сгорел внедорожник BMW, пока он отдыхал в ресторане

В Челябинске на улице Пушкина пожарные потушили BMW
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное закрытие мотосезона. Екатеринбург, bmw, бмв
В центре Челябинска пожарные потушили немецкий кроссовер Фото:

В Челябинске на улице Пушкина вспыхнул внедорожник марки BMW, в тот момент, когда его владелец ушел в ресторан. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов системы зажигания. Об этом сообщили в МЧС Челябинской области.

«Спустя некоторое время из моторного отсека пошел дым. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали ЧП. Причиной возгорания стала неисправность узлов системы зажигания», — сообщили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что возгорания в холодное время года нередко вызваны перепадами температур и повышенной нагрузкой на электроприборы. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо регулярно обслуживать автомобиль.

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В Челябинске на улице Пушкина вспыхнул внедорожник марки BMW, в тот момент, когда его владелец ушел в ресторан. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов системы зажигания. Об этом сообщили в МЧС Челябинской области. «Спустя некоторое время из моторного отсека пошел дым. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали ЧП. Причиной возгорания стала неисправность узлов системы зажигания», — сообщили в ведомстве. В МЧС напомнили, что возгорания в холодное время года нередко вызваны перепадами температур и повышенной нагрузкой на электроприборы. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо регулярно обслуживать автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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