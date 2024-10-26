У челябинца сгорел внедорожник BMW, пока он отдыхал в ресторане

В Челябинске на улице Пушкина вспыхнул внедорожник марки BMW, в тот момент, когда его владелец ушел в ресторан. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов системы зажигания. Об этом сообщили в МЧС Челябинской области.
«Спустя некоторое время из моторного отсека пошел дым. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали ЧП. Причиной возгорания стала неисправность узлов системы зажигания», — сообщили в ведомстве.
В МЧС напомнили, что возгорания в холодное время года нередко вызваны перепадами температур и повышенной нагрузкой на электроприборы. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо регулярно обслуживать автомобиль.
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