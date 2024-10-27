В какой банк выгоднее всего положить деньги в ноябре: топ-10 вкладов

Центробанк 25 октября принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 200 базисных пунктов, установив ее на уровне 21% годовых вместо предыдущих 19%. В свете этого изменения регулятор не исключает пересмотра ставок в сторону увеличения на последующих заседаниях. При высокой ключевой ставке обычно наблюдается увеличение доходности по сберегательным продуктам и рост процентных ставок по кредитам.
Так возникают условия, при которых более выгодно сберегать денежные средства, чем тратить или брать в долг. Согласно данным, предоставленным управляющей компанией Anderida Financial Group, в сентябре текущего года процент россиян, предпочитающих хранить свои сбережения дома «под матрасом», сократился до минимального за последнее десятилетие значения — 20%.
Исследователи указывают на несколько факторов, способствовавших изменению сберегательных привычек граждан. Среди них — повышение ставок по вкладам, стабильность на финансовом рынке и отсутствие случаев отзыва лицензий у крупных банков. В Anderida Financial Group также добавили, что на поведение вкладчиков оказывает влияние увеличение уровня финансовой грамотности: все больше людей не только открывают депозиты, но и изучают другие инструменты для сохранения и приумножения своих средств.
«РБК Инвестиции» провели анализ предложений банков по депозитным вкладам и составили список из десяти наиболее привлекательных предложений. В этот список не были включены депозиты, требующие подключения дополнительных услуг для достижения максимальной процентной ставки. Отмечается, что все процентные ставки представлены в эффективном выражении; для вкладов с капитализацией указана максимальная возможная доходность при соблюдении соответствующих условий.
- Транскапиталбанк предлагает вклад «Старт с ТКБ» под 25% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 300 тысяч рублей сроком на один месяц. Офферта адресована новым клиентам, которые в течение последних 90 дней не имели срочных вкладов или накопительных счетов с остатком свыше трех тысяч рублей в банках группы ТКБ. Каждый клиент может открыть только один такой вклад.
- Банк «Уралсиб» предоставляет продукт «Доход» с процентной ставкой 23% и возможностью вложения от одной тысячи рублей при оформлении через интернет-банк и от 100 тысяч рублей при оформлении в офисе. Срок вклада составляет три года.
- Экспобанк открывает вклад «Выбери меня» с процентной ставкой 23%. Вклад принимается от 30 тысяч рублей при дистанционном оформлении и от 100 тысяч рублей в офисах банка. Срок депозита устанавливается на 1095 дней.
- Московский кредитный банк предлагает «МКБ.Преимущество+» с годовой ставкой 22%, депозит от 10 тысяч до одного миллиона рублей на сроки 95 или 185 дней. Предложение доступно для новых клиентов сервиса «Финуслуги».
- Банк «Солидарность» представляет вклад «Солидарность. Праздник» под 22% годовых. Минимальная сумма вклада — от 10 тысяч рублей, срок — 210 дней.
- Ингосстрах Банк предлагает вклад «Карамель» с процентной ставкой 21,2%. Возможно вложение от 10 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 183 дня. Вклад доступен при отсутствии у клиента активных или закрытых срочных вкладов и накопительных счетов за последние 90 дней.
- Т-Банк предоставляет «СмартВклад» со ставкой 21,01% на два года. Сумма вложения может быть от 50 тысяч до 30 миллионов рублей. Условия распространяются на непополняемый вклад с капитализацией процентов.
- ВТБ запускает «ВТБ-Вклад» с процентной ставкой 21%. Минимальная сумма — от 10 тысяч до 15 миллионов рублей, сроки — шесть месяцев или один год. Высокая доходность доступна при условии, что клиент является новым вкладчиком или использует новые деньги.
- Альфа-Банк предлагает «Альфа-Вклад» под 21% годовых на сроки один и три года Сумма от 10 тысяч рублей.
- Банк «ДОМ.РФ» представляет «Мой Дом» со ставкой 20,9% на сумму от одного миллиона до 15 миллионов рублей и сроком шесть, девять месяцев и один год. При размещении от 30 тысяч до одного миллиона рублей на три месяца эффективная ставка составит 20,7% годовых. Депозит непополняемый с выплатой процентов по окончании срока.
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