Многие юные фанаты так и не смогли попасть на концерт
В Екатеринбурге на концерт блогерши Ани Ениной не пустили многих фанатов. Все из-за возрастного ограничения мероприятия, которое поднялось с 12 до 16 лет, рассказал фанат.
«На концерт Ениной не пустили половину зала, из-за смены ограничения в возрасте с 12 до 16 лет. На входе проверяют доки охрана вместе с ментами», — сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург».
Ранее блогерша на своей странице в соцсетях написала, что она была уверена, что сможет выступить с ограничением возраста 12 плюс. Изначально билеты продавались именно с такой возрастной пометкой.
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