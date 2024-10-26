Развлечения Знаменитости В Екатеринбурге на концерт блогерши не пустили половину зала из-за возраста. Видео В Екатеринбурге на концерт блогерши Ениной не пустили фанатов из-за возраста 27 октября 2024 в 19:55 Размер текста - 17 + Многие юные фанаты так и не смогли попасть на концерт Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на концерт блогерши Ани Ениной не пустили многих фанатов. Все из-за возрастного ограничения мероприятия, которое поднялось с 12 до 16 лет, рассказал фанат. «На концерт Ениной не пустили половину зала, из-за смены ограничения в возрасте с 12 до 16 лет. На входе проверяют доки охрана вместе с ментами», — сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Ранее блогерша на своей странице в соцсетях написала, что она была уверена, что сможет выступить с ограничением возраста 12 плюс. Изначально билеты продавались именно с такой возрастной пометкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на концерт блогерши Ани Ениной не пустили многих фанатов. Все из-за возрастного ограничения мероприятия, которое поднялось с 12 до 16 лет, рассказал фанат. «На концерт Ениной не пустили половину зала, из-за смены ограничения в возрасте с 12 до 16 лет. На входе проверяют доки охрана вместе с ментами», — сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Ранее блогерша на своей странице в соцсетях написала, что она была уверена, что сможет выступить с ограничением возраста 12 плюс. Изначально билеты продавались именно с такой возрастной пометкой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям