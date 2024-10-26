26 октября 2024

В Екатеринбурге на концерт блогерши не пустили половину зала из-за возраста. Видео

В Екатеринбурге на концерт блогерши Ениной не пустили фанатов из-за возраста
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Ольги Серябкиной в Историческом сквере. Екатеринбург , концерт, горожане, зрители, толпа, день города, екатеринбург 301
Многие юные фанаты так и не смогли попасть на концерт Фото:

В Екатеринбурге на концерт блогерши Ани Ениной не пустили многих фанатов. Все из-за возрастного ограничения мероприятия, которое поднялось с 12 до 16 лет, рассказал фанат.

«На концерт Ениной не пустили половину зала, из-за смены ограничения в возрасте с 12 до 16 лет. На входе проверяют доки охрана вместе с ментами», — сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

Ранее блогерша на своей странице в соцсетях написала, что она была уверена, что сможет выступить с ограничением возраста 12 плюс. Изначально билеты продавались именно с такой возрастной пометкой.

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В Екатеринбурге на концерт блогерши Ани Ениной не пустили многих фанатов. Все из-за возрастного ограничения мероприятия, которое поднялось с 12 до 16 лет, рассказал фанат. «На концерт Ениной не пустили половину зала, из-за смены ограничения в возрасте с 12 до 16 лет. На входе проверяют доки охрана вместе с ментами», — сообщил очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Ранее блогерша на своей странице в соцсетях написала, что она была уверена, что сможет выступить с ограничением возраста 12 плюс. Изначально билеты продавались именно с такой возрастной пометкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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