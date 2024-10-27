Вооруженная группа пыталась вторгнуться в Брянскую область

27 октября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Противнику было нанесено огневое поражение Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones В Брянской области вооруженная группа лиц пыталась пересечь государственную границу, противнику нанесено огневое поражение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомоаз. «В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — написал Богомаз в своем telegram-канале . Он отметил, что противнику было нанесено огневое поражение, а обстановка в Климовском районе находится под контролем. Ранее силы ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью за час. Всего за ночь был уничтожен 51 дрон ВСУ над шестью регионами РФ. Беспилотники были зафиксированы над территориями Белгородской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянской области вооруженная группа лиц пыталась пересечь государственную границу, противнику нанесено огневое поражение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомоаз. «В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что противнику было нанесено огневое поражение, а обстановка в Климовском районе находится под контролем. Ранее силы ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью за час. Всего за ночь был уничтожен 51 дрон ВСУ над шестью регионами РФ. Беспилотники были зафиксированы над территориями Белгородской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областей.