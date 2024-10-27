ПВО сбила 12 дронов ВСУ над Брянской областью за час

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ВСУ атаковали Брянскую область 12 беспилотниками в течение часа
ВСУ атаковали Брянскую область 12 беспилотниками в течение часа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью за час. Об этом заявили в Минобороны России.

«С 13.30 до 14.30 мск средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области», — сообщают в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью за час. Об этом заявили в Минобороны России. «С 13.30 до 14.30 мск средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области», — сообщают в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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