ПВО сбила 12 дронов ВСУ над Брянской областью за час

ВСУ атаковали Брянскую область 12 беспилотниками в течение часа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью за час. Об этом заявили в Минобороны России.
«С 13.30 до 14.30 мск средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области», — сообщают в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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