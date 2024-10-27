О пострадавших в аварии нет информации (архивное фото)
В Верхней Пышме под Екатеринбургом на улице Уральских рабочих, 37 неизвестный лихач устроил погоню с полицией и врезался в столб, после чего перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Перевернулась машина на ул. Уральских рабочих, 37. Пытался скрыться от сотрудников, в итоге наехал на столб и перевернулся», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». О пострадавших информации нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. В ведомстве ответили, что сообщений о ДТП не поступало.
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