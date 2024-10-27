27 октября 2024
26 октября 2024

Под Екатеринбургом лихач устроил погоню с полицией, врезался в столб и перевернулся. Видео

В Верхней Пышме машина врезалась в столб и перевернулась, скрываясь от полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
О пострадавших в аварии нет информации (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме под Екатеринбургом на улице Уральских рабочих, 37 неизвестный лихач устроил погоню с полицией и врезался в столб, после чего перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Перевернулась машина на ул. Уральских рабочих, 37. Пытался скрыться от сотрудников, в итоге наехал на столб и перевернулся», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». О пострадавших информации нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. В ведомстве ответили, что сообщений о ДТП не поступало.

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В Верхней Пышме под Екатеринбургом на улице Уральских рабочих, 37 неизвестный лихач устроил погоню с полицией и врезался в столб, после чего перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Перевернулась машина на ул. Уральских рабочих, 37. Пытался скрыться от сотрудников, в итоге наехал на столб и перевернулся», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». О пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. В ведомстве ответили, что сообщений о ДТП не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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