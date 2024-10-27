Под Екатеринбургом лихач устроил погоню с полицией, врезался в столб и перевернулся. Видео

В Верхней Пышме машина врезалась в столб и перевернулась, скрываясь от полиции

28 октября 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

О пострадавших в аварии нет информации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме под Екатеринбургом на улице Уральских рабочих, 37 неизвестный лихач устроил погоню с полицией и врезался в столб, после чего перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Перевернулась машина на ул. Уральских рабочих, 37. Пытался скрыться от сотрудников, в итоге наехал на столб и перевернулся», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». О пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. В ведомстве ответили, что сообщений о ДТП не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме под Екатеринбургом на улице Уральских рабочих, 37 неизвестный лихач устроил погоню с полицией и врезался в столб, после чего перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Перевернулась машина на ул. Уральских рабочих, 37. Пытался скрыться от сотрудников, в итоге наехал на столб и перевернулся», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». О пострадавших информации нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. В ведомстве ответили, что сообщений о ДТП не поступало.