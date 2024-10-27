27 октября 2024

Россия заняла первое место в западном рейтинге самых мощных армий мира

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, курсанты, марш, армия россии, военнослужащие вс рф
Россия стала первой в рейтинге сильнейших армий Фото:

Россия стала сильнейшей армией мира в 2024 году. Об этом говорится в рейтинге лучших стран U.S. News and World Report.

«Россия: 1 место в рейтинге сильнейших армий мира. В топ-3 также входят США и Израиль», — указано в рейтинге.

Четвертое место занимает Китай. Украина, по данным на 2024 год, занимает восьмое место. В десять сильнейших армий также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

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Россия стала сильнейшей армией мира в 2024 году. Об этом говорится в рейтинге лучших стран U.S. News and World Report. «Россия: 1 место в рейтинге сильнейших армий мира. В топ-3 также входят США и Израиль», — указано в рейтинге. Четвертое место занимает Китай. Украина, по данным на 2024 год, занимает восьмое место. В десять сильнейших армий также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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