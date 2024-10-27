Россия заняла первое место в западном рейтинге самых мощных армий мира

28 октября 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Россия стала первой в рейтинге сильнейших армий Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия стала сильнейшей армией мира в 2024 году. Об этом говорится в рейтинге лучших стран U.S. News and World Report. «Россия: 1 место в рейтинге сильнейших армий мира. В топ-3 также входят США и Израиль», — указано в рейтинге. Четвертое место занимает Китай. Украина, по данным на 2024 год, занимает восьмое место. В десять сильнейших армий также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия стала сильнейшей армией мира в 2024 году. Об этом говорится в рейтинге лучших стран U.S. News and World Report. «Россия: 1 место в рейтинге сильнейших армий мира. В топ-3 также входят США и Израиль», — указано в рейтинге. Четвертое место занимает Китай. Украина, по данным на 2024 год, занимает восьмое место. В десять сильнейших армий также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.