Россия заняла первое место в западном рейтинге самых мощных армий мира

Россия стала первой в рейтинге сильнейших армий
Россия стала сильнейшей армией мира в 2024 году. Об этом говорится в рейтинге лучших стран U.S. News and World Report.
«Россия: 1 место в рейтинге сильнейших армий мира. В топ-3 также входят США и Израиль», —
Четвертое место занимает Китай. Украина, по данным на 2024 год, занимает восьмое место. В десять сильнейших армий также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.
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