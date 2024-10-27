«Солянка из шведов, поляков и англичан»: 30 наемников пытались прорваться в регион РФ: реакция ФСБ

Богомаз: вооруженная группа пыталась пересечь Брянскую область

28 октября 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Бойцы противника активно использовали английский язык для общения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Согласно сообщению в telegram-канале Mash, группа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняла попытку пересечь границу и войти на территорию Брянской области. Инцидент произошел в районе деревни Манев Климовского района. Над районом было замечено около 20 дронов, после чего началась попытка проникновения около 30 иностранных наемников ВСУ в данный регион. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU. Подробности о попытке вооруженной группы зайти в Брянскую область Группа бойцов ВСУ предприняла попытку прорыва в Брянскую область, сообщает Mash . Инцидент произошел после налета дронов, который был осуществлен с украинской стороны. «Сначала был налет около 20 дронов с их стороны. Затем они выдвинулись со своих позиций, шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность», — говорится в публикации Mash. Кроме того, бойцы противника активно использовали английский язык для общения, что свидетельствует о международном составе группы. Mash отмечает, что предварительно, это «была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан». Российские власти частично подтвердили информацию В Брянской области силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка вооруженной группы лиц пересечь государственную границу, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своем telegram-канале. «В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — написал Богомаз. Он также уточнил, что противнику было нанесено огневое поражение. Губернатор добавил, что в Климовском районе ситуация находится под контролем. Это подчеркивает эффективность совместных действий различных подразделений силовых структур региона в обеспечении безопасности государственной границы. Российская армия отразила масштабную атаку ВСУ в Брянской области Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты в Брянской, Белгородской и Курской областях. О данном инциденте сообщило Министерство обороны России. «27 октября с 15:00 до 19:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны России. По данным министерства, это была попытка киевского режима осуществить террористические атаки на российскую территорию. В результате оперативного реагирования и эффективной работы систем ПВО, удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди мирного населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно сообщению в telegram-канале Mash, группа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняла попытку пересечь границу и войти на территорию Брянской области. Инцидент произошел в районе деревни Манев Климовского района. Над районом было замечено около 20 дронов, после чего началась попытка проникновения около 30 иностранных наемников ВСУ в данный регион. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU. Группа бойцов ВСУ предприняла попытку прорыва в Брянскую область, сообщает Mash. Инцидент произошел после налета дронов, который был осуществлен с украинской стороны. «Сначала был налет около 20 дронов с их стороны. Затем они выдвинулись со своих позиций, шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность», — говорится в публикации Mash. Кроме того, бойцы противника активно использовали английский язык для общения, что свидетельствует о международном составе группы. Mash отмечает, что предварительно, это «была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан». В Брянской области силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка вооруженной группы лиц пересечь государственную границу, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своем telegram-канале. «В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — написал Богомаз. Он также уточнил, что противнику было нанесено огневое поражение. Губернатор добавил, что в Климовском районе ситуация находится под контролем. Это подчеркивает эффективность совместных действий различных подразделений силовых структур региона в обеспечении безопасности государственной границы. Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты в Брянской, Белгородской и Курской областях. О данном инциденте сообщило Министерство обороны России. «27 октября с 15:00 до 19:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны России. По данным министерства, это была попытка киевского режима осуществить террористические атаки на российскую территорию. В результате оперативного реагирования и эффективной работы систем ПВО, удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.