27 октября 2024

«Солянка из шведов, поляков и англичан»: 30 наемников пытались прорваться в регион РФ: реакция ФСБ

Богомаз: вооруженная группа пыталась пересечь Брянскую область
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Бойцы противника активно использовали английский язык для общения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Согласно сообщению в telegram-канале Mash, группа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняла попытку пересечь границу и войти на территорию Брянской области. Инцидент произошел в районе деревни Манев Климовского района. Над районом было замечено около 20 дронов, после чего началась попытка проникновения около 30 иностранных наемников ВСУ в данный регион. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.

Подробности о попытке вооруженной группы зайти в Брянскую область

Группа бойцов ВСУ предприняла попытку прорыва в Брянскую область, сообщает Mash. Инцидент произошел после налета дронов, который был осуществлен с украинской стороны. «Сначала был налет около 20 дронов с их стороны. Затем они выдвинулись со своих позиций, шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность», — говорится в публикации Mash.

Кроме того, бойцы противника активно использовали английский язык для общения, что свидетельствует о международном составе группы. Mash отмечает, что предварительно, это «была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан».

Российские власти частично подтвердили информацию

В Брянской области силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка вооруженной группы лиц пересечь государственную границу, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своем telegram-канале.

«В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — написал Богомаз. Он также уточнил, что противнику было нанесено огневое поражение.

Губернатор добавил, что в Климовском районе ситуация находится под контролем. Это подчеркивает эффективность совместных действий различных подразделений силовых структур региона в обеспечении безопасности государственной границы.

Российская армия отразила масштабную атаку ВСУ в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты в Брянской, Белгородской и Курской областях. О данном инциденте сообщило Министерство обороны России.

«27 октября с 15:00 до 19:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, это была попытка киевского режима осуществить террористические атаки на российскую территорию. В результате оперативного реагирования и эффективной работы систем ПВО, удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.

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Согласно сообщению в telegram-канале Mash, группа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняла попытку пересечь границу и войти на территорию Брянской области. Инцидент произошел в районе деревни Манев Климовского района. Над районом было замечено около 20 дронов, после чего началась попытка проникновения около 30 иностранных наемников ВСУ в данный регион. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU. Группа бойцов ВСУ предприняла попытку прорыва в Брянскую область, сообщает Mash. Инцидент произошел после налета дронов, который был осуществлен с украинской стороны. «Сначала был налет около 20 дронов с их стороны. Затем они выдвинулись со своих позиций, шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность», — говорится в публикации Mash. Кроме того, бойцы противника активно использовали английский язык для общения, что свидетельствует о международном составе группы. Mash отмечает, что предварительно, это «была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан». В Брянской области силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка вооруженной группы лиц пересечь государственную границу, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своем telegram-канале. «В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — написал Богомаз. Он также уточнил, что противнику было нанесено огневое поражение. Губернатор добавил, что в Климовском районе ситуация находится под контролем. Это подчеркивает эффективность совместных действий различных подразделений силовых структур региона в обеспечении безопасности государственной границы. Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты в Брянской, Белгородской и Курской областях. О данном инциденте сообщило Министерство обороны России. «27 октября с 15:00 до 19:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны России. По данным министерства, это была попытка киевского режима осуществить террористические атаки на российскую территорию. В результате оперативного реагирования и эффективной работы систем ПВО, удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.
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