Бастрыкин потребовал предоставить доклад о строительстве мечети в Пермском крае

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которая началась после протестов против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья Пермского края. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину доложить о результатах проверки. Местные жители считают, что строительство религиозного учреждения может стать местом скопления мигрантов», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что на территории района не хватает мест в детских садах, отсутствуют медучреждения, а мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась проверка, подчеркнули в ведомстве.
Ранее жители Верхней Курьи выступили против соседства с религиозным учреждением и вышли на митинг. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на протесты и поручил пермскому следкому провести проверку.
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