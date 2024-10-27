27 октября 2024
26 октября 2024

Бастрыкин потребовал предоставить доклад о строительстве мечети в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Верхней Курьи выступили против соседства с мечетью
Жители Верхней Курьи выступили против соседства с мечетью Фото:

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которая началась после протестов против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья Пермского края. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину доложить о результатах проверки. Местные жители считают, что строительство религиозного учреждения может стать местом скопления мигрантов», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что на территории района не хватает мест в детских садах, отсутствуют медучреждения, а мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась проверка, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жители Верхней Курьи выступили против соседства с религиозным учреждением и вышли на митинг. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на протесты и поручил пермскому следкому провести проверку.

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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которая началась после протестов против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья Пермского края. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину доложить о результатах проверки. Местные жители считают, что строительство религиозного учреждения может стать местом скопления мигрантов», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что на территории района не хватает мест в детских садах, отсутствуют медучреждения, а мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась проверка, подчеркнули в ведомстве. Ранее жители Верхней Курьи выступили против соседства с религиозным учреждением и вышли на митинг. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на протесты и поручил пермскому следкому провести проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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