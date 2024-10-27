В России резко выросли цены на смартфоны

28 октября 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Рост цен на смартфоны происходит из-за курса доллара и роста ключевой ставки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU За первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали на 12-15% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Средняя стоимость нового телефона выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей, сообщили в «Марвел-Дистрибуции». «Смартфоны подорожали на 12% за девять месяцев 2024 года. Одной из причин повышения цен является курс доллара, который отразился на стоимости логистики и сопутствующих услуг, а также конечной цене устройств. Вторая причина подорожания — это рост ключевой ставки, влияющий на стоимость заемных средств для ритейлеров и поставщиков», — сообщили «Известиям» в компании. Ее представители добавили, что закупленные по новым ценам партии смартфонов должны прийти в Россию в ноябре—декабре, после чего в их стоимость будет заложена и растущая ставка ЦБ. В «Мегафоне» отметили, что стоимость устройств из новых партий при закупке увеличилась на 15%. Сообщалось, что Россия создаст свой аналог смартфона компании Huawei. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим обсудил работу филиала Московского университета в Шэньчжене (Китай), который поможет подготовить кадры для производства отечественной микроэлектроники. Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявлял, что в РФ продолжает пользоваться спросом техника Apple. По его словам, те, кто не хочет пользоваться техникой с большим количеством ограничений, будут переходить на Android, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали на 12-15% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Средняя стоимость нового телефона выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей, сообщили в «Марвел-Дистрибуции». «Смартфоны подорожали на 12% за девять месяцев 2024 года. Одной из причин повышения цен является курс доллара, который отразился на стоимости логистики и сопутствующих услуг, а также конечной цене устройств. Вторая причина подорожания — это рост ключевой ставки, влияющий на стоимость заемных средств для ритейлеров и поставщиков», — сообщили «Известиям» в компании. Ее представители добавили, что закупленные по новым ценам партии смартфонов должны прийти в Россию в ноябре—декабре, после чего в их стоимость будет заложена и растущая ставка ЦБ. В «Мегафоне» отметили, что стоимость устройств из новых партий при закупке увеличилась на 15%. Сообщалось, что Россия создаст свой аналог смартфона компании Huawei. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим обсудил работу филиала Московского университета в Шэньчжене (Китай), который поможет подготовить кадры для производства отечественной микроэлектроники. Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявлял, что в РФ продолжает пользоваться спросом техника Apple. По его словам, те, кто не хочет пользоваться техникой с большим количеством ограничений, будут переходить на Android, пишет «Национальная служба новостей».