Россия создаст свой аналог Huawei

Россия создаст свой аналог смартфона высокотехнологичной компании Huawei. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим обсудил работу филиала Московского университета в Шэньчжене (Китай), где проходят подготовку более трех тысяч студентов. Как объяснили эксперты URA.RU, отделение вуза в городе, где расположены предприятия Huawei, ZTE, Lenovo, поможет подготовить кадры для производства отечественной микроэлектроники.
Председатель правительства на встрече с руководителем главного университета страны взял слово первым. Он затронул вопрос об изучении точных наук, основополагающей из которых назвал математику. Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по достижению технологического, экономического и промышленного суверенитета. «Подготовка специалистов в этой области приобретает особенно большое значение», — сказал глава правительства.
Садовничий заверил премьер-министра, что МГУ делает все необходимое, чтобы вернуть высокий уровень отношения к фундаментальным наукам, который всегда был в России. «Михаил Владимирович, вы подняли очень важный вопрос. Математика — это основа, база. Потеря математического уровня ведет неизбежно к потере уровня во всех предметах и в других направлениях и, конечно, наносит колоссальный ущерб экономике страны», — отметил ректор.
Мишустин подчеркнул, что МГУ — это образовательное учреждение с развитой инфраструктурой и большой сетью филиалов, в том числе за рубежом. Садовничий в разговоре с главой правительства, в частности, вспомнил об отделении Московского университета, открытом в китайском городе Шэньчжень. По его словам, там находится самый мощный центр российского вуза за границей. В филиале проходят подготовку около трех тысяч человек, а к концу года число студентов вырастет до пяти тысяч. «Это настоящий классический, мощный университет мирового уровня», — добавил ректор.
Мишустин в ответ заявил, что уже получил доклад по этому образовательному центру. «Замечательный проект. И очень популярным в Китае становится», — заметил он.
Шэньчжэнь входит в число самых технологичных городов мира. Там сосредоточены крупнейшие заводы электроники и электротехники Huawei, ZTE, Lenovo. И обучение там позволит российским студентам получить важные навыки, рассказали URA.RU эксперты.
Обучение российских студентов в Шэньчжене позволит в будущем основать собственные высокотехнологические компании, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Китай — одна из немногих в мире стран, преуспевших в развитии микроэлектроники. Учеба наших студентов там нужна в рамках подготовки к импортозамещению в сфере IT. Такие специалисты крайне важны», — резюмировал эксперт.
Российское правительство в последние годы уделяет пристальное внимание развитию высоких технологий и подготовке профессионалов. Создание совместного с китайцами вуза — это важный шаг к налаживанию собственного производства, объяснил руководитель научного направления «Микроэлектроника» Института нанотехнологий и микроэлектроники РАН Николай Шелепин.
По его словам, Россия активно готовит кадры для создания отечественных микросхем — изучается электронное машиностроение и технологии изготовления такой продукции. «В Шэньчжене расположены не только такие IT-гиганты, как Huawei, там есть полупроводниковые в чистом виде предприятия. Наши студенты получат возможность пройти подготовку и практику на продвинутых производствах. Это будет стажировка, которую проблематично получить в другом месте. То есть специалисты придут к нам более подкованными», — отметил он.
И у Москвы, и у Пекина есть накопленный опыт по разработке микроэлектроники и по производству оборудования для создания микросхем, пояснил доцент Института системной и программной инженерии и информационных технологий НИУ МИЭТ Петр Федоров. «Совместный университет позволит готовить кадры, которые будут брать лучшее из обеих школ», — полагает ученый.
В перспективе возможно создание совместных российско-китайских предприятий, у которых будет потенциал для развития, спрогнозировал эксперт. «Оно может быть запущено с тем же Huawei. Поэтому и имеет смысл существование совместного университета, расположенного в Шэньчжене», — подчеркнул он.
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