В России появится корабль, способный нести до 20 крылатых ракет «Калибр»

28 октября 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Разработчики рассказали о проекте корабля с увеличенным боекомплектом «Калибров» Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU В России начнется строительство нового корабля проекта «Сарсар», который сможет нести до 20 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». «Это только еще модель, наработки, а уже в нем заложены интересные вещи. В нем уже заложен элемент увеличения количества 'Калибров'. Если до этого [было] 8 'Калибров', то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 'Калибров'», — сказал Мистахов в интервью. Он подчеркнул, что новый корабль будет обладать значительно увеличенным арсеналом по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, Ренат Мистахов добавил, что корабль будет оснащен обновленными системами противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийскими орудиями. Водоизмещение нового корабля составит 1,5 тысячи тонн, что позволит ему эффективно выполнять задачи в различных морских условиях. В ранее опубликованном интервью агентству РИА Новости Мистахов заявил, что для повышения мореходных качеств будет произведена замена водометов на классические винты в рамках обновления предыдущего проекта. В октябре 2022 года он также указывал, что компания «Ак Барс» намерена предложить проект «Сарсары» как для нужд Военно-морского флота России, так и для зарубежных клиентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России начнется строительство нового корабля проекта «Сарсар», который сможет нести до 20 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». «Это только еще модель, наработки, а уже в нем заложены интересные вещи. В нем уже заложен элемент увеличения количества 'Калибров'. Если до этого [было] 8 'Калибров', то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 'Калибров'», — сказал Мистахов в интервью. Он подчеркнул, что новый корабль будет обладать значительно увеличенным арсеналом по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, Ренат Мистахов добавил, что корабль будет оснащен обновленными системами противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийскими орудиями. Водоизмещение нового корабля составит 1,5 тысячи тонн, что позволит ему эффективно выполнять задачи в различных морских условиях. В ранее опубликованном интервью агентству РИА Новости Мистахов заявил, что для повышения мореходных качеств будет произведена замена водометов на классические винты в рамках обновления предыдущего проекта. В октябре 2022 года он также указывал, что компания «Ак Барс» намерена предложить проект «Сарсары» как для нужд Военно-морского флота России, так и для зарубежных клиентов.