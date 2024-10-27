Пермский край в десятке лидеров по научно-техническому развитию

В первую десятку рейтинга по науке и технологиям вошел Пермский край. За год регион поднялся в на одну позицию и занял восьмое место, сообщается в исследовании РИА Новости.
«Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента. Они характеризовали состояние сферы науки и технологий в регионах, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности в 2023 году», — сказано в исследовании.
В тройке лидеров по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% российского объема инновационных товаров, работ и услуг.
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