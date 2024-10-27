27 октября 2024
26 октября 2024

Пермский край в десятке лидеров по научно-техническому развитию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край на восьмом месте по научно-техническому развитию
Пермский край на восьмом месте по научно-техническому развитию Фото:

В первую десятку рейтинга по науке и технологиям вошел Пермский край. За год регион поднялся в на одну позицию и занял восьмое место, сообщается в исследовании РИА Новости.

«Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента. Они характеризовали состояние сферы науки и технологий в регионах, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности в 2023 году», — сказано в исследовании.

В тройке лидеров по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% российского объема инновационных товаров, работ и услуг.

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В первую десятку рейтинга по науке и технологиям вошел Пермский край. За год регион поднялся в на одну позицию и занял восьмое место, сообщается в исследовании РИА Новости. «Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента. Они характеризовали состояние сферы науки и технологий в регионах, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности в 2023 году», — сказано в исследовании. В тройке лидеров по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% российского объема инновационных товаров, работ и услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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