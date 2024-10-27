27 октября 2024
26 октября 2024

На больницу ХМАО возбуждено уголовное дело из-за смерти 62-летней югорчанки

© Служба новостей «URA.RU»
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В больнице Нефтеюганска при операции скончалась 62-летняя югорчанка
В больнице Нефтеюганска при операции скончалась 62-летняя югорчанка Фото:

На окружную больницу в Нефтеюганске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг. Дело в том, что там при операции скончалась 62-летняя югорчанка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, сообщили в информационном центре СК РФ.

«В августе текущего года с жалобами на сильную боль в животе женщина доставлена в окружную больницу, где ей проведено оперативное вмешательство. При проведении повторной операции состояние пациентки ухудшилось, в результате она скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас расследованием занимается региональное отделение СК России. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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На окружную больницу в Нефтеюганске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг. Дело в том, что там при операции скончалась 62-летняя югорчанка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, сообщили в информационном центре СК РФ. «В августе текущего года с жалобами на сильную боль в животе женщина доставлена в окружную больницу, где ей проведено оперативное вмешательство. При проведении повторной операции состояние пациентки ухудшилось, в результате она скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас расследованием занимается региональное отделение СК России. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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