На больницу ХМАО возбуждено уголовное дело из-за смерти 62-летней югорчанки

На окружную больницу в Нефтеюганске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг. Дело в том, что там при операции скончалась 62-летняя югорчанка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, сообщили в информационном центре СК РФ.
«В августе текущего года с жалобами на сильную боль в животе женщина доставлена в окружную больницу, где ей проведено оперативное вмешательство. При проведении повторной операции состояние пациентки ухудшилось, в результате она скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас расследованием занимается региональное отделение СК России. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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