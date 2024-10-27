В ХМАО иномарка сбила школьника на велосипеде

Школьника на пешеходном переходе сбили в Сургуте
В Сургуте водитель на Kia сбил школьника на пешеходном переходе. Силовики считают, что автомобиль проехал на красный свет.
«37-летний водитель Kia, по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария произошла на проспекте Ленина.
Школьник получил травмы. Он пересекал переход не спешившись с велосипеда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!