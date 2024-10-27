27 октября 2024
26 октября 2024

В ХМАО иномарка сбила школьника на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьника на пешеходном переходе сбили в Сургуте
Школьника на пешеходном переходе сбили в Сургуте Фото:

В Сургуте водитель на Kia сбил школьника на пешеходном переходе. Силовики считают, что автомобиль проехал на красный свет.

«37-летний водитель Kia, по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария произошла на проспекте Ленина.

Школьник получил травмы. Он пересекал переход не спешившись с велосипеда.

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В Сургуте водитель на Kia сбил школьника на пешеходном переходе. Силовики считают, что автомобиль проехал на красный свет. «37-летний водитель Kia, по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария произошла на проспекте Ленина. Школьник получил травмы. Он пересекал переход не спешившись с велосипеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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