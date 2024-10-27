Администрация Салехарда провела утро понедельника без связи

В здании администрации Салехарда не работают телефоны
В администрации Салехарда временно отсутствует телефонная связь. Сообщение о неполадках появилось в официальном telegram-канале мэрии.
«В связи с нештатной ситуацией на линии связи „Ростелекома“ в здании администрации города Салехарда в настоящий момент не работают телефоны. Связисты работают на объекте, но некоторое время для устранения неполадок понадобится», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу местной администрации. В мэрии сообщили, что телефоны уже работают.
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