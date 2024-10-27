27 октября 2024
26 октября 2024

Администрация Салехарда провела утро понедельника без связи

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании администрации Салехарда не работают телефоны
В здании администрации Салехарда не работают телефоны Фото:

В администрации Салехарда временно отсутствует телефонная связь. Сообщение о неполадках появилось в официальном telegram-канале мэрии.

«В связи с нештатной ситуацией на линии связи „Ростелекома“ в здании администрации города Салехарда в настоящий момент не работают телефоны. Связисты работают на объекте, но некоторое время для устранения неполадок понадобится», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии. 

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу местной администрации. В мэрии сообщили, что телефоны уже работают.

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В администрации Салехарда временно отсутствует телефонная связь. Сообщение о неполадках появилось в официальном telegram-канале мэрии. «В связи с нештатной ситуацией на линии связи „Ростелекома“ в здании администрации города Салехарда в настоящий момент не работают телефоны. Связисты работают на объекте, но некоторое время для устранения неполадок понадобится», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии.  Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу местной администрации. В мэрии сообщили, что телефоны уже работают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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