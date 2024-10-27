27 октября 2024

Китайское кладбище в Перми власти признали объектом культурного наследия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми хранят память о гражданах Китая
В Перми хранят память о гражданах Китая Фото:

В Перми Китайское кладбище признано объектом культурного наследия. Теперь здесь нельзя строить или проводить земляные работы.

«Приказываю включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия: ансамбль „Захоронения граждан КНР“. Наименование: „Памятное место ‚Захоронения граждан КНР‘; датировка: 1956 г. — сер. 1990-х гг.; местонахождение: г. Пермь, ул. 4-я Кордонная (Верхнемуллинское кладбище)“, — говорится в приказе Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Под охрану взяты могилы, а также бетонная стела. На последней сохранилась надпись на русском и китайском языках: «Вечная память. Вам, товарищам, умершим при исполнении своего долга, помогавшим строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы. Мир праху вашему. От коллектива китайских практикантов. 15 июля 1963 года». На территории кладбища теперь запрещается строительство объектов капитального строительства, а также проведение земляных работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми Китайское кладбище признано объектом культурного наследия. Теперь здесь нельзя строить или проводить земляные работы. «Приказываю включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия: ансамбль „Захоронения граждан КНР“. Наименование: „Памятное место ‚Захоронения граждан КНР‘; датировка: 1956 г. — сер. 1990-х гг.; местонахождение: г. Пермь, ул. 4-я Кордонная (Верхнемуллинское кладбище)“, — говорится в приказе Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Под охрану взяты могилы, а также бетонная стела. На последней сохранилась надпись на русском и китайском языках: «Вечная память. Вам, товарищам, умершим при исполнении своего долга, помогавшим строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы. Мир праху вашему. От коллектива китайских практикантов. 15 июля 1963 года». На территории кладбища теперь запрещается строительство объектов капитального строительства, а также проведение земляных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...