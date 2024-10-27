Китайское кладбище в Перми власти признали объектом культурного наследия

В Перми Китайское кладбище признано объектом культурного наследия. Теперь здесь нельзя строить или проводить земляные работы.
«Приказываю включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия: ансамбль „Захоронения граждан КНР“. Наименование: „Памятное место ‚Захоронения граждан КНР‘; датировка: 1956 г. — сер. 1990-х гг.; местонахождение: г. Пермь, ул. 4-я Кордонная (Верхнемуллинское кладбище)“, — говорится в приказе Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Под охрану взяты могилы, а также бетонная стела. На последней сохранилась надпись на русском и китайском языках: «Вечная память. Вам, товарищам, умершим при исполнении своего долга, помогавшим строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы. Мир праху вашему. От коллектива китайских практикантов. 15 июля 1963 года». На территории кладбища теперь запрещается строительство объектов капитального строительства, а также проведение земляных работ.
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