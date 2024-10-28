Челябинский экс-губернатор Юревич заплатит 200 тысяч рублей за проигранный суд

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Пресс-конференция "Партии пенсионеров", Интерфакс. Москва, юревич михаил, фэйспалм, указательный палец
Михаил Юревич понес не столь чувствительные для его состояния, но все же обидные финансовые потери Фото:
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Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»

Проигрыш судебной тяжбы с конкурсным управляющим обанкротившейся компании «Гринфлайт» обошелся экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в 200 тысяч рублей. Это следует из определения арбитражного суда Челябинской области.

«В удовлетворении заявления о возмещении убытков отказать. Взыскать с Юревича Михаила Валериевича доход федерального бюджета 200 тысяч рублей государственной пошлины по заявлению. Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия», — говорится в определении арбитражного суда региона.

Как следует из материалов дела, Юревич пытался взыскать с конкурсного управляющего компании Андрея Кузьмина 277 млн 920 тысяч рублей. Иск был подан в рамках дела о банкротстве компании.

Строительство микрорайона «Академ Риверсайд», которое велось «Гринфлайтом», полностью встало весной 2016 года. Без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. Компанией руководил бывший вице-мэр Челябинска по строительству Мануйлов, получивший срок в 2018 году за обман покупателей жилья. Также было возбуждено дело о доведении застройщика до банкротства, в рамках которого суд привлек к субсидиарной ответственности Юревича (было установлено, что он влиял на работу компании), его доверенное лицо Александра Москалюка и того же Мануйлова.

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Проигрыш судебной тяжбы с конкурсным управляющим обанкротившейся компании «Гринфлайт» обошелся экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в 200 тысяч рублей. Это следует из определения арбитражного суда Челябинской области. «В удовлетворении заявления о возмещении убытков отказать. Взыскать с Юревича Михаила Валериевича доход федерального бюджета 200 тысяч рублей государственной пошлины по заявлению. Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия», — говорится в определении арбитражного суда региона. Как следует из материалов дела, Юревич пытался взыскать с конкурсного управляющего компании Андрея Кузьмина 277 млн 920 тысяч рублей. Иск был подан в рамках дела о банкротстве компании. Строительство микрорайона «Академ Риверсайд», которое велось «Гринфлайтом», полностью встало весной 2016 года. Без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. Компанией руководил бывший вице-мэр Челябинска по строительству Мануйлов, получивший срок в 2018 году за обман покупателей жилья. Также было возбуждено дело о доведении застройщика до банкротства, в рамках которого суд привлек к субсидиарной ответственности Юревича (было установлено, что он влиял на работу компании), его доверенное лицо Александра Москалюка и того же Мануйлова.
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